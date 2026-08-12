グーグルの「Pixel 11 Pro Fold」は正当進化！ 形変わらずも薄型軽量化＆耐久性も強化

グーグルは、横折りの折りたたみスマートフォンの新モデル「Pixel 11 Pro Fold」を発表。8月20日に発売する。256GBモデルは27万9900円、512GBモデルは29万9900円。

形状は大きく変わらないが、着実に薄型化

Pixel 11シリーズ共通のAI機能は極めて強力

昨今の折りたたみスマホでは、開くと横長になるパスポートサイズの横折り機がトレンド。今年登場するというウワサの折りたたみiPhoneもこの形状を採用するのでは？ と話題になる中、Pixel 11 Pro Foldは過去2モデルと同様の開くとほぼ正方形のスタイルを採用した。

ただし進化点も複数ある。まず厚みは開いた状態で約5mm、閉じた状態で10.1mmとそれぞれ0.2mmと0.7mmの薄型化。重量も258g→239gになるなど、閉じた状態でもハイエンドスマホに近いサイズ感を実現している。

Pixel 10 Pro Foldで売りとされていた耐久性についてもさらに強化。折りたたみ機では数少ないIP68の本格防水・防塵に対応するほか、バックカバーに新しい複合素材を用いることでひび割れに強くなり、新開発のギアレスヒンジ、ディスプレー部はセラミックカバーガラスで保護と前モデルとの比較で3倍の強度を実現するとしている。

そのほか、ピーク輝度は3600ニトと前モデルから20％アップ。ワイヤレス充電は最大25W対応に（前モデルは最大15W）。もちろん最新チップのTensor G6を搭載し、Gemini Intelligenceによる最新AI機能が使えるのは、他のPixel 11シリーズと同様。カラバリはOlive、Obsidianの2色が用意される。そのほか主なスペックは、16GBメモリー、256／512GBストレージなど。