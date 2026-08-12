今年も登場！ Androidスマホの代表格「Pixel 11」はGoogleの最新AIを最大限活用可能！ 第2回
グーグルの「Pixel 11 Pro Fold」は正当進化！ 形変わらずも薄型軽量化＆耐久性も強化
2026年08月12日 23時00分更新
グーグルは、横折りの折りたたみスマートフォンの新モデル「Pixel 11 Pro Fold」を発表。8月20日に発売する。256GBモデルは27万9900円、512GBモデルは29万9900円。
形状は大きく変わらないが、着実に薄型化
Pixel 11シリーズ共通のAI機能は極めて強力
昨今の折りたたみスマホでは、開くと横長になるパスポートサイズの横折り機がトレンド。今年登場するというウワサの折りたたみiPhoneもこの形状を採用するのでは？ と話題になる中、Pixel 11 Pro Foldは過去2モデルと同様の開くとほぼ正方形のスタイルを採用した。
ただし進化点も複数ある。まず厚みは開いた状態で約5mm、閉じた状態で10.1mmとそれぞれ0.2mmと0.7mmの薄型化。重量も258g→239gになるなど、閉じた状態でもハイエンドスマホに近いサイズ感を実現している。
Pixel 10 Pro Foldで売りとされていた耐久性についてもさらに強化。折りたたみ機では数少ないIP68の本格防水・防塵に対応するほか、バックカバーに新しい複合素材を用いることでひび割れに強くなり、新開発のギアレスヒンジ、ディスプレー部はセラミックカバーガラスで保護と前モデルとの比較で3倍の強度を実現するとしている。
そのほか、ピーク輝度は3600ニトと前モデルから20％アップ。ワイヤレス充電は最大25W対応に（前モデルは最大15W）。もちろん最新チップのTensor G6を搭載し、Gemini Intelligenceによる最新AI機能が使えるのは、他のPixel 11シリーズと同様。カラバリはOlive、Obsidianの2色が用意される。そのほか主なスペックは、16GBメモリー、256／512GBストレージなど。
|グーグル「Pixel 11 Pro Fold」の主なスペック
|価格
|27万9900円（256）
29万9900円（512）
|ディスプレー
|6.5型有機EL 1～120Hz対応
8型有機EL 1～120Hz対応
|画面解像度
|1080×2342
2076×2152
|サイズ
|76.0×155.2×10.1mm
155.2×150.4×5mm
|重量
|239g
|CPU
|Google Tensor G6
|内蔵メモリー
|16GB
|内蔵ストレージ
|256/512GB
|外部ストレージ
|――
|OS
|Android 17
|対応バンド
|5G NR（サブ6＋ミリ波）：
n1/2/3/5/7/8/12/13/14/20/25
/26/28/29/30/38/40/41/48/66
/70/71/75/77/78/79
/257/258/260/261
LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/13/14
/17/18/19/20/21/25/26/28/29
/30/32/38/39/40/41/42/46/48/66/71/75
W-CDMA：1/2/4/5/6/8/19
4バンドGSM
|無線LAN
|Wi-Fi 7
|カメラ画素数
|48メガ（1/1.56型、OIS）
＋10.5メガ(超広角、マクロ)
＋10.8メガ(光学5倍、OIS)
前面：10メガ インナー：10メガ
|バッテリー容量
|4806mAh（最大30W）
|Qi
|○（最大25W）
|UWB
|○
|FeliCa／NFC
|○／○
|防水／防塵
|○／○（IP68）
|生体認証
|○（側面指紋、顔）
|SIM
|nanoSIM＋eSIM（eSIM×2）
|USB端子
|Type-C
|イヤホン端子
|×
|カラバリ
|Olive、Obsidian
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第4回
スマホグーグル純正の忘れ物タグがついに登場！ 「Pixel Tag」は10月発売
-
第3回
AVグーグルのイヤホン「Pixel Buds」に進化したリアルタイム翻訳＆ANCを提供
-
第1回
スマホ今度は120倍ズームも！ カメラ進化にAIも注目の「Pixel 11」は日本向けに価格も手頃
- この連載の一覧へ