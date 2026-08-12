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今年も登場！ Androidスマホの代表格「Pixel 11」はGoogleの最新AIを最大限活用可能！ 第2回

グーグルの「Pixel 11 Pro Fold」は正当進化！ 形変わらずも薄型軽量化＆耐久性も強化

2026年08月12日 23時00分更新

文● オカモト／ASCII

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　グーグルは、横折りの折りたたみスマートフォンの新モデル「Pixel 11 Pro Fold」を発表。8月20日に発売する。256GBモデルは27万9900円、512GBモデルは29万9900円。

Pixel

開くとほぼ正方形という従来からのスタイルを継続した「Pixel 11 Pro Fold」。薄型軽量化に加え、Tensor G6採用による機能強化は他のPixel 11シリーズと同様

形状は大きく変わらないが、着実に薄型化
Pixel 11シリーズ共通のAI機能は極めて強力

　昨今の折りたたみスマホでは、開くと横長になるパスポートサイズの横折り機がトレンド。今年登場するというウワサの折りたたみiPhoneもこの形状を採用するのでは？ と話題になる中、Pixel 11 Pro Foldは過去2モデルと同様の開くとほぼ正方形のスタイルを採用した。

Pixel

アウトディスプレーは6.4型→6.5型にわずかにサイズアップ

　ただし進化点も複数ある。まず厚みは開いた状態で約5mm、閉じた状態で10.1mmとそれぞれ0.2mmと0.7mmの薄型化。重量も258g→239gになるなど、閉じた状態でもハイエンドスマホに近いサイズ感を実現している。

Pixel

より薄い横折り機もあるが、閉じたときの厚みは10mm強と通常のスマホと遜色ないレベルになった

　Pixel 10 Pro Foldで売りとされていた耐久性についてもさらに強化。折りたたみ機では数少ないIP68の本格防水・防塵に対応するほか、バックカバーに新しい複合素材を用いることでひび割れに強くなり、新開発のギアレスヒンジ、ディスプレー部はセラミックカバーガラスで保護と前モデルとの比較で3倍の強度を実現するとしている。

　そのほか、ピーク輝度は3600ニトと前モデルから20％アップ。ワイヤレス充電は最大25W対応に（前モデルは最大15W）。もちろん最新チップのTensor G6を搭載し、Gemini Intelligenceによる最新AI機能が使えるのは、他のPixel 11シリーズと同様。カラバリはOlive、Obsidianの2色が用意される。そのほか主なスペックは、16GBメモリー、256／512GBストレージなど。

Pixel

カメラも強化されている。メインの広角レンズが1/2型→1/1.56型に大型化されている

Pixel

OliveのカラバリはPixel 11 Proと共通

グーグル「Pixel 11 Pro Fold」の主なスペック
価格 27万9900円（256）
29万9900円（512）
ディスプレー 6.5型有機EL 1～120Hz対応
8型有機EL 1～120Hz対応
画面解像度 1080×2342
2076×2152
サイズ 76.0×155.2×10.1mm
155.2×150.4×5mm
重量 239g
CPU Google Tensor G6
内蔵メモリー 16GB
内蔵ストレージ 256/512GB
外部ストレージ ――
OS Android 17
対応バンド 5G NR（サブ6＋ミリ波）：
n1/2/3/5/7/8/12/13/14/20/25
/26/28/29/30/38/40/41/48/66
/70/71/75/77/78/79
/257/258/260/261
LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/13/14
/17/18/19/20/21/25/26/28/29
/30/32/38/39/40/41/42/46/48/66/71/75
W-CDMA：1/2/4/5/6/8/19
4バンドGSM
無線LAN Wi-Fi 7
カメラ画素数 48メガ（1/1.56型、OIS）
＋10.5メガ(超広角、マクロ)
＋10.8メガ(光学5倍、OIS)
前面：10メガ インナー：10メガ
バッテリー容量 4806mAh（最大30W）
Qi ○（最大25W）
UWB
FeliCa／NFC ○／○
防水／防塵 ○／○（IP68）
生体認証 ○（側面指紋、顔）
SIM nanoSIM＋eSIM（eSIM×2）
USB端子 Type-C
イヤホン端子 ×
カラバリ Olive、Obsidian
 

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