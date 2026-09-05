T教授の「戦略的衝動買い」 第893回
185円、8gの命綱！ Rokidを超長時間駆動する極細充電ケーブルを衝動買い
2026年09月05日 12時00分更新
AIスマートグラスの最大の課題はバッテリー
その問題を解決するケーブルを衝動買い
最近、AIスマートグラスにハマっている筆者だが、一番気になるのはバッテリーの持続時間だ。本連載でも「Rokid スマートAIグラス」を繰り返し紹介しているが、そのうち1回を丸ごとバッテリー対策にあてた（「Rokid スマートAIグラス」はスマホ時代の電力インフラを味方につけたAIグラス）。筆者にとってカメラのないAIスマートグラスは、カメラのないスマートフォンに近い。しかし写真、とりわけ動画撮影はバッテリーの天敵である。
前述の記事では、「Rokidスマートグラスバッテリー運用試算」として複数の電源確保策を紹介した。今回は、それらを勢いよく追い抜きそうな、長さ1.2mの「極細USB充電ケーブル」をAliExpressで手に入れたのでご紹介したい。
同じく筆者が所有するカメラ付きのRay-Ban MetaとRokidでは、バッテリーに対する設計思想が大きく異なる。Ray-Ban Metaの充電端子はノーズブリッジ裏側にあり、見た目は実にスマートだ。しかし電池が乏しくなると、基本的にはメガネを外して付属の専用ケースへ収めるしかない。
筆者はサードパーティ製の“なんちゃって充電パッド”も使っているが、装着したまま給電できない点は変わらない。一方、Rokidは右テンプル末端に5個の接点を露出させている。デザイン的には少々露骨だが、この割り切りが外部電源活用の自由を生んでいる。
専用のカプセルバッテリーなら、メガネを外すことなくマグネットの力で吸着し、そのまま使い続けられる。慣れれば歩きながらでも装着可能だ。スマートフォンの電池が減った際、直結型モバイルバッテリーやMagSafe対応バッテリーを追加する感覚に近い。
Rokid用には、一般的なUSB Type-Cケーブルを接続できるサードパーティ製変換アダプターも登場している。これを使えばモバイルバッテリーはもちろん、スマートフォンからのリバース充電にも対応できる。
ただし、メガネを装着したまま常時給電するとなると、普通のUSBケーブルは意外に太く、長さを確保すれば重量も無視できない。そんな時、AliExpressでRokid専用の磁気端子を備えた極細USB Type-Cケーブルを発見。最安価格はなんと185円だったので速攻で衝動買いした。USB Type-A版も用意されている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第892回
トピックス鞄にぶら下げる240W・80Gbps対応の「全部入り」USB4ケーブルを衝動買い
-
第891回
トピックスチプカシ「F-91W」の顔にスマホとの連携機能を詰め込んだ「F-B100W」を衝動買い
-
第890回
トピックス音が頼りのRay-Ban Metaを救うサウンドガイドチューブを衝動買い
-
第889回
トピックス手のひらサイズでコンセント3口も増設するUSB ACアダプター、CIO「Tap001」を衝動買い
-
第888回
トピックス9万円超のRay-Ban Metaを衝動買いしてわかった「AIグラスの現実」
-
第887回
トピックス「もし初代Swatchが四角だったら？」そんなifを楽しめるアナログ腕時計を衝動買い
-
第886回
トピックス秋葉原で見つけた技適認証済みの電子バッジを衝動買い
-
第885回
トピックスUSBケーブルとテスターの衝動買いが増えるほど、混沌の沼にハマってゆく
-
第884回
トピックス4台も衝動買いしてやっとわかった「スマートAIグラスの光と影」
-
第883回
トピックス「Rokid スマートAIグラス」を衝動買い 周辺ツールが育てるAIグラス
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
-
-
ビジネスT教授の「戦略的衝動買い」〈目次〉