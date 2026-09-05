AIスマートグラスの最大の課題はバッテリー

その問題を解決するケーブルを衝動買い

最近、AIスマートグラスにハマっている筆者だが、一番気になるのはバッテリーの持続時間だ。本連載でも「Rokid スマートAIグラス」を繰り返し紹介しているが、そのうち1回を丸ごとバッテリー対策にあてた（「Rokid スマートAIグラス」はスマホ時代の電力インフラを味方につけたAIグラス）。筆者にとってカメラのないAIスマートグラスは、カメラのないスマートフォンに近い。しかし写真、とりわけ動画撮影はバッテリーの天敵である。

前述の記事では、「Rokidスマートグラスバッテリー運用試算」として複数の電源確保策を紹介した。今回は、それらを勢いよく追い抜きそうな、長さ1.2mの「極細USB充電ケーブル」をAliExpressで手に入れたのでご紹介したい。

同じく筆者が所有するカメラ付きのRay-Ban MetaとRokidでは、バッテリーに対する設計思想が大きく異なる。Ray-Ban Metaの充電端子はノーズブリッジ裏側にあり、見た目は実にスマートだ。しかし電池が乏しくなると、基本的にはメガネを外して付属の専用ケースへ収めるしかない。

筆者はサードパーティ製の“なんちゃって充電パッド”も使っているが、装着したまま給電できない点は変わらない。一方、Rokidは右テンプル末端に5個の接点を露出させている。デザイン的には少々露骨だが、この割り切りが外部電源活用の自由を生んでいる。

専用のカプセルバッテリーなら、メガネを外すことなくマグネットの力で吸着し、そのまま使い続けられる。慣れれば歩きながらでも装着可能だ。スマートフォンの電池が減った際、直結型モバイルバッテリーやMagSafe対応バッテリーを追加する感覚に近い。

Rokid用には、一般的なUSB Type-Cケーブルを接続できるサードパーティ製変換アダプターも登場している。これを使えばモバイルバッテリーはもちろん、スマートフォンからのリバース充電にも対応できる。

ただし、メガネを装着したまま常時給電するとなると、普通のUSBケーブルは意外に太く、長さを確保すれば重量も無視できない。そんな時、AliExpressでRokid専用の磁気端子を備えた極細USB Type-Cケーブルを発見。最安価格はなんと185円だったので速攻で衝動買いした。USB Type-A版も用意されている。