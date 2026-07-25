T教授の「戦略的衝動買い」 第887回
「もし初代Swatchが四角だったら？」そんなifを楽しめるアナログ腕時計を衝動買い
2026年07月25日 12時00分更新
今も人気のSwatchは開発段階では四角いモデルもあったらしい
そんなifを実現した製品を衝動買い
「もし初代Swatchが丸ではなく四角だったら？」
工業製品の世界では、過去の名作を現代の技術で蘇らせるRe-IssueやRe-Edition、Heritageといったモデルは珍しくない。しかしSwatchが今回送り出した「WHAT IF?」シリーズは、そのどれとも少し違う。
テーマは「もしも」である。1983年に誕生した初代Swatchは丸くて、少しチープなケースを採用した。その安価ながら正確な腕時計は世界中に広まり、新しい文化を築いた。しかし開発段階には、実際には発売されなかったスクエアケースのプロトタイプも存在していたという。
つまりWHAT IF?は「昔発売された時計」の復刻ではない。「もし初代Swatchが四角だったら」という、存在しなかった歴史そのものを商品化したのである。
アナログの腕時計は本来は丸型が自然
四角い画面にすること自体になんらかの意味を持たせている
筆者は以前から四角いアナログ腕時計に惹かれる傾向がある。もちろん四角い腕時計自体は珍しくない。Apple Watchをはじめ、多くのデジタル時計は表示との相性から四角いケースが自然な形だ。しかしアナログ時計では違う。
時針と分針は中心を軸に360度回転するので、インデックスまでの距離が均等になる丸形が最も合理的である。だからこそ四角いアナログ時計は、機能だけでは説明できない“なにか”を求めて生まれたデザインなのだろう。
筆者のコレクションに並ぶDevon、RADO Manhattan、RSW、Bell & Ross Phantomも、どれも少し常識から外れた腕時計ばかりだ。今回のWHAT IF?も、その仲間入りを果たした。
透明な素材で遊んだデザインが実に魅力的
届いた「WHAT IF...SEE THRU BLACK?」は、箱を開ける前から楽しい。近年のスマートフォンやスマートウォッチのように、赤いパッケージが「新しいガジェットを迎える高揚感」を演出してくれる。しかし箱を開けた瞬間、筆者が最初に感じたのは「時計」ではなかった。透明という素材で遊んだ工業デザイン作品だった。
透明素材を採用した腕時計は珍しくない。しかし、その多くは内部構造を見せるためのスケルトンだったり、高級感を演出するためのクリアパーツだったりする。WHAT IF?は少し違う。透明そのものがデザインなのである。
透明なケースは、まるで大きな氷砂糖を切り出したようだ。一方でストラップは少し趣が違う。乳白色の半透明素材の奥にダークグレーの芯がほんのり透け、その様子は和菓子の琥珀糖を思わせる。
琥珀糖は「食べる宝石」とも呼ばれる。角から眺めると内部がほのかに透け、季節に応じて、フルーツやエディブルフラワー、金箔／銀箔などのフィリングを閉じ込めて様々な演出することもある。WHAT IF?のストラップにも、そんな「中になにかが宿っている」ような奥行きがある。
光の当たり方や見る角度によって表情を変え、いつの間にか時間ではなく素材そのものを眺めてしまう。
裏返すと印象はさらに一変する。表側は和菓子を思わせるほど柔らかな印象なのに、裏面は電池やムーブメントが見える工業製品そのもの。柔らかな透明感と無機質なメカニズム。このギャップも実にSwatchらしい。透明を「見せる」のではなく、「遊んでいる」のだ。
WHAT IF?というネーミングも秀逸だ。Re-IssueでもHeritageでもない。存在した過去を蘇らせるのではなく、存在しなかった歴史をデザインしてしまったのである。「もし初代Swatchが四角だったら」という発想だけで、一本の時計を成立させてしまう遊び心には思わず笑ってしまった。
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