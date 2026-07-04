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T教授の「戦略的衝動買い」 第884回

4台も衝動買いしてやっとわかった「スマートAIグラスの光と影」

2026年07月04日 12時00分更新

文● T教授、撮影● T教授、編集● ASCII

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スマートグラスを使う中で見えてきた
社会に受け入れられるための課題

　本連載では3回に渡って、スマートグラスの「Rokid スマートAIグラス」を紹介してきた（第1回第2回第3回）。AIとの対話機能や常時接続を支える電力環境、そして周辺機器による機能拡張など、その魅力を中心にお伝えしたが、Rokidを使い続ける中で、もうひとつ考え続けていたテーマがある。

Rokid

AIと同じ景色を見る時代が始まった

　それは「スマートAIグラスは社会に受け入れられるのだろうか」という社会実装への段階についてだ。スマートフォンやスマートウォッチとは違い、スマートAIグラスは人間の顔の上に装着される。しかも、AIの目となるカメラを備えたモデルも少なくない。便利な未来を感じる一方で、その進化の先に何が待っているのか。今回はRokidをきっかけに考えた、スマートAIグラスの光と影についてお話ししたい。

　現在のスマートAIグラス市場を見ると、カメラ搭載モデルが圧倒的多数派だ。Ray-Ban Meta、Rokid スマートAIグラス、Xiaomi AI Glassesなど、市場を牽引している製品の多くがカメラを搭載している。

Rokid

AIの目となるカメラを搭載。多くのモデルは撮影時に反対側のLEDが光ることで、撮影していることを外部に知らせる仕組みを採用している

　カメラ付きスマートAIグラスが多数である理由は単純だ。AIに目を与えることで、できることが飛躍的に増える。AIが目の前の風景を理解し、建物や商品、文字を認識する。外国語を翻訳する。動画や静止画を撮影する。結果として人とAIとが同じ景色を共有できるのだ。

Rokid

見た景色をAIがリアルタイムで理解し音声と文字で説明してくれる

社会が受け入れるかという課題はあっても
スマートグラスにカメラが付くメリットが大きいのは明らかだ

　Rokidの第1回では、筆者は「同じ景色を共有してくれるAIコンパニオン」と表現した。その価値を支えているのは間違いなくカメラの存在だ。だから筆者は、スマートAIグラスからカメラが消えるとは思っていない。

Rokid

視線の先へ情報を重ねる新しいナビのUI。熱海駅から目的地まで迷わず行けた

　近い将来もカメラ付きモデルが主流であり続けるだろう。しかし興味深いのは、その一方でEven G2やHallidayのようなカメラ非搭載モデルも登場し続けていることだ。

Rokid

あえてカメラを搭載しない選択肢もある。筆者所有のHallidayとEven G2

　これは性能競争の結果ではない。社会受容性という別の価値観が存在しているからだろう。人は防犯カメラやドラレコには比較的寛容だ。しかし見知らぬ人が装着したスマートグラスには警戒心を抱く。

　撮影されているかどうかわからない。録画されているかどうかもわからない。その不透明さが不安につながる。2013年にGoogle Glassが出たときに苦戦した理由も、技術的な問題より社会的な違和感の方が大きかったように思う。

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