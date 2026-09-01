1kg切りなのにRyzen AI搭載！ 約970gのHPモバイルノートが約15万円

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「OmniBook7 Aero 13-bg」は、HPが販売するAI PCです。Amazonでは、スマイルSaleで14万9800円（12％オフ）で販売されています。（9月1日現在）。

最大の特徴は持ち運びに適した約970gの超軽量ボディ。最大50TOPSの処理能力を持つNPUを内蔵したAMD Ryzen AI 5 340プロセッサと、メモリ16GB／ストレージ512GBを搭載しています。

アスペクト比16:10のIPSディスプレイや顔認証機能も備え、高い処理性能と約15.5時間の長時間を誇るバッテリー駆動を両立。持ち運びに最適なノートPCです。

約970gの超軽量・スリムボディ

1kgを切る驚きの軽さと薄型デザインにより、通勤・通学や出張時でも負担なく手軽に持ち運べます。

AMD Ryzen AI 5 340搭載

強力なAI処理性能を持つプロセッサを採用しており、快適な動作と高度なAI機能をスムーズに活用できます。

最大15.5時間のロングバッテリーと高品質ディスプレー

15時間以上のバッテリー駆動で外出先でも安心して使用でき、sRGB 100％カバーの鮮やかなWUXGAディスプレーで映像も美しく楽しめます。

まとめ：毎日持ち歩くならベストな選択肢

おすすめしたいのは、「軽量なノートPC」を求める人です。1kgを切る超軽量ボディに、Copilotを快適に動かせるCPU性能を持つ本製品は、毎日ノートPCを持ち歩く人の需要にバッチリ応えます。

軽くてなお長時間バッテリーを搭載しているのも嬉しいポイント。今なら12％オフとお買い得なので、ぜひご検討ください。