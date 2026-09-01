スペックと価格が釣り合ってないぞ!? (良い意味で) 1万2998円のAmzfast24.5型ゲーミングディスプレーがセール中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Amzfastの24.5型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Amzfastの24.5型ゲーミングディスプレー「AMZG25X1」が販売中だ。参考価格は1万7999円だが、スマイルセールにより28％オフの1万2998円で購入できる（8月31日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載した24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは200Hz、応答速度は1ms（MPRT）、インターフェースはHDMI 2.0×2・DisplayPort 1.4など。そのほか、sRGBカバー率124％・DCI-Pカバー率93％、HDRへの対応なども特徴だ。

200HzのフルHDゲーミングディスプレーがさらにオトクに

ユーザーレビューを見ると、“この価格なら申し分のない画質／コスパ最高”といった声が寄せられている。現時点では28％オフの価格で買えるため、安価ながらも高性能なゲーミングディスプレーが欲しい人にオススメだ。