Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第700回
スペックと価格が釣り合ってないぞ!? (良い意味で) 1万2998円のAmzfast24.5型ゲーミングディスプレーがセール中
2026年09月01日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Amzfastの24.5型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Amzfastの24.5型ゲーミングディスプレー「AMZG25X1」が販売中だ。参考価格は1万7999円だが、スマイルセールにより28％オフの1万2998円で購入できる（8月31日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載した24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは200Hz、応答速度は1ms（MPRT）、インターフェースはHDMI 2.0×2・DisplayPort 1.4など。そのほか、sRGBカバー率124％・DCI-Pカバー率93％、HDRへの対応なども特徴だ。
200HzのフルHDゲーミングディスプレーがさらにオトクに
ユーザーレビューを見ると、“この価格なら申し分のない画質／コスパ最高”といった声が寄せられている。現時点では28％オフの価格で買えるため、安価ながらも高性能なゲーミングディスプレーが欲しい人にオススメだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第699回
トピックスコスパの怪物が曲面ウルトラワイドにも襲来！ Pixioなら34型UWQHDホワイトが5万6800円
-
第698回
トピックスラピトリ搭載ゲーミングキーボード最初の一台にいかが？ 8Kポーリングレートの瞬がスマイルセールで10％オフ
-
第697回
トピックス有線派のゲーマーに刺さる一台！ Razerの軽量ゲーミングヘッドセットがスマイルセールで5770円
-
第696回
トピックスゲーム用のタブレットが欲しいなら、PHILIPSの11型高コスパ機が良いかも？ スマイルセールで2万5980円
-
第695回
トピックス初めての人に好適な一台をスマイルセールで発見。ヌルヌル240Hz駆動のKTC製24.5型フルHDゲーミングディスプレー
-
第694回
トピックススマホゲーをガッツリ遊びたい人の心を射抜く！ GameSirのスマホ接続コントローラーがスマイルセール中
-
第693回
トピックスSwitch 2の純正ドックが使えないときに便利かも？ GuliKitのドッキングステーションが特価3909円
-
第692回
トピックスゲーマーが欲しい機能そろい踏みのコントローラーがAmazonスマイルセールで14％オフ
-
第691回
トピックスゲームと一緒に動画編集もしたい人へ！ 大画面ゲーミングノートPCがスマイルセールで22万円台に
-
第690回
トピックスケーブルまでホワイトな真っ白ゲーミングディスプレーがスマイルセール対象。240Hz、0.2msで性能もガチ！
- この連載の一覧へ