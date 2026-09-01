コスパの怪物が曲面ウルトラワイドにも襲来！ Pixioなら34型UWQHDホワイトが5万6800円

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Pixioの34型曲面（湾曲）ウルトラワイドディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Pixioの34型曲面（湾曲）ウルトラワイドディスプレー「PXC348C NEO（ホワイト）」が販売中だ。参考価格は6万6980円だが、スマイルセールにより15％オフの5万6800円で購入できる（8月31日時点）。

本製品は、UWQHD（3440×1440ドット）のFast VAパネルを搭載した34型曲面（湾曲）ウルトラワイドディスプレー。リフレッシュレートは最大180Hz、応答速度は1ms（GTG）、インターフェースはHDMI 2.0×2・DisplayPort 1.4・USB Type-C、湾曲率は1000R。そのほか、HDR、sRGBカバー率115.59％なども特徴だ。

曲面（湾曲）＋ウルトラワイドのモデルが5万円台

ユーザーレビューを見ると、“数少ないUSB Type-C給電対応の34型モデル／仕事にゲームに文句なし／3440×1440ドットで180Hz出るのはなかなかない”といった声が寄せられている。現時点では15％オフの価格で購入可能だ。曲面（湾曲）＋ウルトラワイドディスプレーが欲しい人、USB Type-C搭載のモデルが欲しい人は本製品をチェックしてみては？