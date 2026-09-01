ラピトリ搭載ゲーミングキーボード最初の一台にいかが？ 8Kポーリングレートの瞬がスマイルセールで10％オフ

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AIM1のゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、AIM1のゲーミングキーボード「瞬（ブラック）」が販売中だ。参考価格は1万4980円だが、スマイルセールにより10％オフの1万3482円で購入できる（8月31日時点）。

本製品は、8000Hzのポーリングレートやラピッドトリガーを搭載するゲーミングキーボード。ラピッドトリガーは0.01mm単位、アクチュエーションポイントは0.1mm単位でそれぞれ細かく調整できるという。

FPSで勝利を掴みたい人に最適な一台

ユーザーレビューを見ると、“コスパ最強のラピッドトリガー／しっかりとした作りと気持ちの良い打鍵音／コストパフォーマンスはかなり高い”といった声が寄せられている。現時点では10％オフの価格で買えるため、ラピッドトリガーや8000Hzポーリングレート対応のゲーミングキーボードが欲しい人にオススメだ。