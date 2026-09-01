有線派のゲーマーに刺さる一台！ Razerの軽量ゲーミングヘッドセットがスマイルセールで5770円

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Razerのゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、Razerのゲーミングヘッドセット「BlackShark V2 X Green」が販売中だ。参考価格は6490円だが、スマイルセールにより11％オフの5770円で購入できる（8月31日時点）。

本製品は、eスポーツタイトル向けの有線ゲーミングヘッドセット。高音・中音・低音をそれぞれ調整できる50mmドライバーのほか、ノイズキャンセリングマイク、約240gの軽量設計などが特徴となっている。

1万円未満のRazer製ゲーミングヘッドセット

ユーザーレビューを見ると、音質やコスパを評価する人が多い模様。現時点では11％オフの価格で買えるため、有線ゲーミングヘッドセットが欲しい人、手頃な価格のゲーミングヘッドセットが欲しい人にオススメできる。