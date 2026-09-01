超頑丈な最新スマホ「arrows Alpha 2」がいきなり16％オフセール！ FeliCaや超急速充電にも対応

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arrows Alpha 2は、FCNTが2026年8月に発売したばかりの最新SIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpでタイムセール7万9990円（16％オフ）で販売されています（8月31日現在）。

アルミニウムとグラスファイバーの融合によるボディは、1.8mからの落下試験や淡水での水中撮影に対応するなど、高い堅牢性を実現。過酷な状況下でも安心して使用できます。

5030万画素カメラや3000nit・144Hz対応の6.4インチ有機ELディスプレーに加え、自律神経の分析や通知整理を行う「arrows AI」も搭載。メモリ8GB／ストレージ256GBでFeliCaや超急速充電にも対応するミドルクラススマホとなっています。

水中撮影もこなす世界最高クラスの頑丈さ

1.8mからのコンクリート落下耐性や淡水での水中撮影、高い防水・防塵性能（IPX6/8/9・IP6X）を備え、過酷な環境下でも安心して使用できます。

6.4インチ高輝度・144Hz駆動ディスプレー

直射日光下でも見やすい3000nitのピーク輝度と460ppiの高解像度に加え、最大144Hz駆動のLTPO organic EL（有機EL）ディスプレーにより、滑らかで没入感のある映像を楽しめます。

2日間持続する長寿命バッテリー

シリコンカーボンバッテリーと最適化技術により長時間の駆動を実現しており、別売り90W充電器を使用すれば最短約40分でフル充電が可能です。

まとめ：arrowsの最新・最上位モデル

おすすめしたいのは、「10万以下の全部入りスマホ」を求める人です。高耐久でFeliCa対応など日常的に必要な機能は揃っており、4K/60fpsの動画撮影にも対応。超急速充電もできる“最上位モデル”です。

CPUには「Dimensity8350 Exteme」を搭載。仮想メモリ最大16GBで、ゲームも動画もAI体験も快適にこなせます。段差のないフラットボディで持ちやすさも重視した一品。ぜひ買い替えの候補としてご検討ください。