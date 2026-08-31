NVIDIAグラボの値上げが続く中、AMDはセールに登場

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エヌビディア系グラフィックボードの値上がりが続くなか、AMD系はセールに姿を見せました。8月28日から始まった「AmazonスマイルSale」に、玄人志向のRadeon RX7600搭載グラフィックボード「RD-RX7600-E8GB／V2」が登場！3万9027円で販売中です。

RD-RX7600-E8GB／V2は、8GBのGDDR6メモリーを搭載したグラフィックボード。接続はPCI-Express 4.0のx8スロットで、外部出力はDisplayPortを3つとHDMIを1つ装備。性能とコストのバランスがよい製品です。

セール価格は3万9027円。4万円前後のグラフィックボードを探しているなら、この機会をお見逃しなく。