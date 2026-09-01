Amazonセール情報大紹介！ 第2228回
3万円引き！ RTX 5060＋Core i7搭載、144Hz液晶のMSI「Cyborg 15」が20万9800円
2026年09月01日 12時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】MSI ゲーミングノートPC「Cyborg 15（B13WFKG-1172JP）」をチェック！
MSIのゲーミングノートPC「Cyborg 15（B13WFKG-1172JP）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格239,800円から13％オフの209,800円で販売中。
Core i7とRTX 5060を搭載した「Cyborg 15（Cyborg-15-B13WFKG-1172JP）」は、Amazon.co.jp限定のゲーミングノートPC。15.6型フルHD液晶は最大144Hz表示に対応し、動きの激しいゲームでも滑らかな映像を表示できる。さらに、CPUとGPUの熱を効率的に排出する冷却性能を備え、長時間のハードなゲームプレイでも高いパフォーマンスを安定して維持できる。
①通常版はRTX 3050、限定版はRTX 5060
Amazon.co.jp限定モデルで、通常モデル「Thin-15-B13UC-3150JP」がGeForce RTX 3050を搭載するのに対し、本モデルはGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載。RTX 5060を採用することで、高いパフォーマンスを実現している。
②16GB DDR5搭載、最大96GBまで拡張
16GBのDDR5メモリを搭載し、メモリスロットは2基で空きは1基。2スロット合計で最大96GBまで対応する。ストレージには512GBのM.2 NVMe SSDを搭載している。
③RGBキーボード、スケルトン素材も採用
RGBバックライト内蔵のテンキー付きゲーミングキーボードを搭載し、LEDカラーをカスタマイズ可能。本体には半透明のスケルトン素材や特徴的な曲線模様を随所に取り入れ、サイバーパンクの世界観をイメージしたデザインを採用している。
製品スペック
【CPU】Intel Core i7-13620H
【メモリ】16GB DDR5
【ストレージ】512GB M.2 NVMe SSD
【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080ドット）、非光沢、144Hz
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