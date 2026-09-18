Amazonセール情報大紹介！ 第2289回
LenovoのRyzen 7ノートが5万円安い！ 16GB＋512GBの「IdeaPad Slim 3」が11万4800円
2026年09月18日 14時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo ノートパソコン「IdeaPad Slim 3（83K7011QJP）」をチェック！
Lenovoのノートパソコン「IdeaPad Slim 3（83K7011QJP）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格164,800円から30％オフの114,800円で販売中。
「IdeaPad Slim 3（83K7011QJP）」は、15.3型のWUXGA IPS液晶を搭載。縦横比16:10の非光沢仕様で、テンキー付きのキーボードも備える。本体は約1.59kg、最薄部16.9mm。Ryzen 7や16GBメモリだけでなく、画面やボディーまで含めて見ておきたい一台だ。
①8コアRyzen 7と16GBメモリを搭載
AMD Ryzen 7 170は8コアで、動作周波数3.20GHz、最大ブースト時4.75GHz。16GBのDDR5-4800メモリと512GBのPCIe NVMe/M.2 SSDを搭載し、グラフィックスにはAMD Radeon 680Mを採用する。
②16:10のWUXGA液晶とテンキーを装備
15.3型ディスプレーは1920×1200ドットのWUXGAで、16:10のIPS非光沢液晶を採用。キーボードは84キーのJIS配列で、テンキーとCopilotキーを備えるほか、マルチタッチ対応のタッチパッドも搭載している。
③USB-C映像出力とWi-Fi 6に対応
USB-CはUSB 3.2 Gen1で、Power DeliveryとDisplayPort出力に対応。USB-Aを2基、HDMI、4-in-1メディアカードリーダーも備える。通信機能はWi-Fi 6とBluetooth 5.3に対応している。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 170
【メモリ】16GB DDR5-4800
【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe/M.2）
【ディスプレー】15.3型 WUXGA（1920×1200ドット）IPS、非光沢
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