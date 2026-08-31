Switch 2でも使える大容量！ NextorageのマイクロSD ExpressカードがスマイルSaleで4万円切り

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Nextorage マイクロSD Expressカードは、Nextorageが販売するmicroSDカード。Amazon.co.jpではスマイルSaleとして1TBが、3万9980円（8％オフ）で販売されています（8月31日現在）。

本製品は、PCIe/NVMe規格を採用した次世代の超高速メモリーカードです。最大読み出し速度880MB/sを実現し、Nintendo Switch 2などの最新ゲーム機でロード時間を大幅に短縮できます。1TBの大容量で、ゲームやスクリーンショットを大量に保存可能です。

安心の日本ブランド製で、IPX7防水や耐衝撃など10種類の保護耐久テストをクリアし、5年間の長期保証も付属しています。

超高速転送でロード時間を大幅短縮

PCIe/NVMe Gen3x1技術を採用し、従来のUHS-Iカード（最大104MB/s）と比べて約8倍の圧倒的な転送速度を実現しています。

Nintendo Switch 2動作検証済み

ソニーのストレージ技術を継承する日本ブランド製品で、ゲーム機での動作確認が済んでおり、ゲームの起動や読み込みをより快適にプレイできます。

10種類の過酷な耐久テストをクリアした高い信頼性

防水（IPX7）・防塵（IP5X）をはじめ、耐衝撃や耐温度、耐X線など10項目の保護耐久テストをクリアしており、大切なデータを強固に守ります。

まとめ：余裕のあるダウンロードライフを

おすすめしたいのは、「Nintendo Switch 2」でガンガン遊ぶ人です。ゲーム機本体の内蔵メモリは256GBで、1本50GBほどの重いゲームを入れるとすぐにパンクしてしまいます。遊び終わったゲームを削除して容量を空ける手もありますが、面倒なので大きめのSDカードを用意すると安心です。

128GB／256GB／512GB／1TBのカード容量については予算と相談ですが、長い目で見れば最大の1TBを選ぶのはアリ。余裕のあるダウンロードゲームライフを送りたいのであれば、ぜひこの機会に購入を検討しましょう。