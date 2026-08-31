Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第212回
Switch 2でも使える大容量！ NextorageのマイクロSD ExpressカードがスマイルSaleで4万円切り
2026年08月31日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
たっぷり使える大容量
「Nextorage マイクロSD Expressカード」
Nextorage マイクロSD Expressカードは、Nextorageが販売するmicroSDカード。Amazon.co.jpではスマイルSaleとして1TBが、3万9980円（8％オフ）で販売されています（8月31日現在）。
本製品は、PCIe/NVMe規格を採用した次世代の超高速メモリーカードです。最大読み出し速度880MB/sを実現し、Nintendo Switch 2などの最新ゲーム機でロード時間を大幅に短縮できます。1TBの大容量で、ゲームやスクリーンショットを大量に保存可能です。
安心の日本ブランド製で、IPX7防水や耐衝撃など10種類の保護耐久テストをクリアし、5年間の長期保証も付属しています。
「Nextorage マイクロSD Expressカード」の特徴
超高速転送でロード時間を大幅短縮
PCIe/NVMe Gen3x1技術を採用し、従来のUHS-Iカード（最大104MB/s）と比べて約8倍の圧倒的な転送速度を実現しています。
Nintendo Switch 2動作検証済み
ソニーのストレージ技術を継承する日本ブランド製品で、ゲーム機での動作確認が済んでおり、ゲームの起動や読み込みをより快適にプレイできます。
10種類の過酷な耐久テストをクリアした高い信頼性
防水（IPX7）・防塵（IP5X）をはじめ、耐衝撃や耐温度、耐X線など10項目の保護耐久テストをクリアしており、大切なデータを強固に守ります。
まとめ：余裕のあるダウンロードライフを
おすすめしたいのは、「Nintendo Switch 2」でガンガン遊ぶ人です。ゲーム機本体の内蔵メモリは256GBで、1本50GBほどの重いゲームを入れるとすぐにパンクしてしまいます。遊び終わったゲームを削除して容量を空ける手もありますが、面倒なので大きめのSDカードを用意すると安心です。
128GB／256GB／512GB／1TBのカード容量については予算と相談ですが、長い目で見れば最大の1TBを選ぶのはアリ。余裕のあるダウンロードゲームライフを送りたいのであれば、ぜひこの機会に購入を検討しましょう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第211回
トピックスカメラは2億画素、しかもおサイフケータイ対応！ シャオミのスマホがセール中
-
第210回
トピックスUSB-Cもコンセントもこれ1台！ Ankerの薄型6-in-1電源タップがお買い得
-
第209回
トピックス毎日持ち歩くならコレ！ 13インチMacBook Air（M5）がAmazonスマイルSaleに登場
-
第208回
トピックスデスクの“充電器だらけ”を一掃。6台まとめてつなげる、最大67W対応のAnker電源タップ
-
第207回
トピックス最大50時間再生！ ゼンハイザーのノイキャン搭載ワイヤレスヘッドホンが16％オフ
-
第206回
トピックス雨の日こそガンガン履ける！ アディダスの「GORE-TEXシューズ」がAmazonでセール
-
第205回
トピックスFeliCaも防水も1.5K画面も！ 高コスパスマホ「REDMI Note 15 Pro」がタイムセール18％オフ
-
第204回
トピックスM5搭載MacBook Airがセールで4万1000円引き！ 持ち運びに最適な13インチ＆1TBモデル
-
第203回
トピックス買ったペットボトルを冷たいまま持ち歩ける！ 無印良品の「保冷ホルダー」が夏に便利
-
第202回
トピックス夏の寝苦しさを解消！ ひんやり快適な「冷感キルトケット」
- この連載の一覧へ