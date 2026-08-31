Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第211回
カメラは2億画素、しかもおサイフケータイ対応！ シャオミのスマホがセール中
2026年08月31日 18時00分更新
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コスパ◎のミドルスマホ
「REDMI Note 15 Pro」
REDMI Note 15 Proは、シャオミ(Xiaomi)が販売するSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpではスマイルSale中で4万7435円（18％オフ）で販売され、売れています（8月31日現在）。
高いコストパフォーマンスと充実した機能を備えた端末で、6300mAhの大容量バッテリーを搭載し、45WターボチャージやFeliCa（おサイフケータイ）に対応しています。
さらに、2億画素の超高精細AIカメラシステムや6.83インチ1.5Kディスプレー、IP66/IP68の防塵・防水性能を備えており、日常生活を快適に送れます。
「REDMI Note 15 Pro」の特徴
大容量バッテリーと急速充電
6年間長寿命設計の6300mAh超大容量バッテリーを搭載し、45Wターボチャージや最大22.5Wのリバース充電にも対応しています。
2億画素の超高精細AIカメラシステム
1/1.4インチ大型センサーを採用した第4世代の2億画素カメラを搭載し、ワンタップでのAI編集や高精度なズーム撮影が可能です。
安心のIP66/IP68防塵防水と高い耐久性
超高強度ガラスや高強度フレームを採用し、日常生活の水しぶきから水没まで耐えられる優れた耐久性を誇ります。
まとめ：使い心地の良い端末
おすすめしたいのは、「普段使いで快適なスマホ」を求める人です。電話、メール、LINE、検索、おサイフケータイなど日常的に必要な機能は揃っており、耐久性・耐水性の高さに目を引かれたなら一見の価値アリ。
スマホには「日常的な機能だけでいい」という人にはかなり現実的な1台。カメラも2億画素あるため、ズーム撮影しても画質が落ちにくいです。ぜひ買い替えの候補としてご検討ください。
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