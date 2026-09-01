分厚い角煮がドーン！ 店舗限定「厚切り角煮定食」が販売拡大、丼も登場

和食レストランチェーン「いっちょう」は9月1日から、「群馬県産豚 厚切り角煮定食」と「群馬県産豚 豚厚切り角煮丼」の販売を全店で開始します。

北関東の和食チェーン「いっちょう」に新メニュー

「いっちょう」は、群馬県を中心に、栃木、埼玉、茨城、長野の5県で40店舗以上を展開しています。

今回登場する「群馬県産豚 厚切り角煮定食」は、6月から一部店舗でテスト販売していたメニューです。今回は販売店舗を全店に広げ、鉄板で熱々の角煮を楽しめる定食と、角煮を丼で味わうメニューを展開します。

▲群馬県産豚 厚切り角煮定食 1969円

ご飯、味噌汁、小鉢、サラダ、漬物が付いた定食です。じっくり時間をかけて煮込んだ厚切りの角煮を鉄板にのせて提供します。

角煮は箸で簡単にほぐれるほどの柔らかさに仕上げ、特製のタレを染み込ませています。煮卵、白髪ネギ、ほうれん草を添えています。

▲群馬県産豚 豚厚切り角煮丼 1859円

小うどんセット 1969円

小そばセット 2068円

味噌汁と漬物が付いた丼メニューです。ご飯は300gで、厚切り角煮と一緒に味わえます。

この厚み、たまらない！

店舗限定で販売していた人気メニューが、9月1日からいっちょう全店で楽しめるようになります。

厚切りながら箸でほぐれる角煮をしっかり味わいたい人は、定食や丼から好みのスタイルを選んでみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年9月1日

※価格は税込み表記です。