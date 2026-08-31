ファミマの本命「黒豚まん」がきた！ 今年は250円に値上げ、カレー味も再登場

ファミリーマートは9月1日から、中華まんシリーズより「極旨 黒豚まん」と「極旨 黒豚まんカレー」の2種類を発売します。

黒豚まん2種がスタート

「 黒豚まんカレー」はスパイス40％増量

「極旨 黒豚まん」は、2019年の発売以来、累計販売数9000万個を突破した人気の中華まんです。

▲極旨 黒豚まん 250円

国産の黒豚と玉ねぎを100％使用し、具材比率は50％です。アルペンザルツ岩塩を使い、素材本来の甘みと旨みを引き立てています。

定番の「本格肉まん」と比べて重量は約1.3倍で、具材のカットサイズはファミリーマートの中華まんの中でも最大級としています。

粗びき肉の食感と玉ねぎの甘み、もっちりとした生地を組み合わせています。

▲極旨 黒豚まんカレー 250円

※数量限定

「極旨 黒豚まんカレー」は、「極旨 黒豚まん」の初のフレーバー商品として2025年9月に登場したカレー味を、さらに進化させた商品です。

国産黒豚と玉ねぎを100％使用し、もっちりとした生地に、山椒が香る欧風カレーソースを合わせています。

カレーソースには22種の香辛料を使用し、スパイスの量を前年から40％増量。カレーソースそのものの量も増やし、生地、具材、カレーソースの3重タイプに仕上げています。

ファミマ中華まんの“本命”が今年も！

ファミマの中華まんといえば、やっぱり「極旨 黒豚まん」は本命のひとつ。今年もこの季節がやってきました。昨年は240円でしたが、今年は10円値上げして250円での販売となります。



さらに、ファミマが実施した「極旨 黒豚まんで食べてみたい味」のアンケートでは、2年連続でカレー味が1位に。この結果を受け、「極旨 黒豚まんカレー」もパワーアップして再登場します。



「極旨 黒豚まんカレー」は数量限定なので、気になる人は早めにチェックしてください！

・発売日：2026年9月1日

※価格は税込み表記です。