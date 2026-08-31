Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第209回
毎日持ち歩くならコレ！ 13インチMacBook Air（M5）がAmazonスマイルSaleに登場
2026年08月31日 16時00分更新
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軽量薄型でパワフル
「MacBook Air M5」
MacBook Air M5は、2026年3月に発売された最新ノートブック。Amazonでは、スカイブルーの1TBモデル（メモリ16GB）がスマイルSaleで25万920円（10％オフ）で販売されています（8月31日現在）。
パワフルなM5チップを搭載し、薄型・軽量のファンレスボディに10コアCPU/10コアGPUを備え、高度なAI機能を実現するApple Intelligenceに対応するなどクリエイティブな作業やマルチタスクを快適にこなします。
鮮やかな13.6インチLiquid Retinaディスプレーや最大18時間駆動のバッテリー、12MPセンターフレームカメラも備えています。
「MacBook Air M5（1TB／16GBモデル）」の特徴
M5チップによる圧倒的な処理性能
高速なCPUとGPUに加え、強化されたNeural Engineを搭載しており、高度なAIツールや負荷のかかる作業もスムーズにこなせます。
最大18時間の長時間バッテリー
充電を気にせず一日中作業ができる優れた省電力性を備え、10億色対応の13.6インチ画面で映像や文字を鮮明に表示します。
Wi-Fi 7対応と充実した拡張性
Apple N1チップによりWi-Fi 7とBluetooth 6に対応するほか、2つのThunderbolt 4ポートやMagSafe充電ポート、外部ディスプレー2台出力にも対応しています。
まとめ：軽さと性能を両立！
おすすめしたいのは、「軽量薄型のノートブック」を求める人です。取り回しやすいサイズ感の13.6インチで、1.23kgと非常に軽量。高性能なM5チップや長時間バッテリーまで備えており隙がありません。
ストレージ1TB／メモリ16GBモデルのため、作業もサクサク。データ保存にも困りにくい先を見据えた構成です。ぜひ売れ筋の本モデルを検討してみてください。
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