Amazonセール情報大紹介！ 第2227回
DVDドライブにCopilotキーも。Microsoft 365付き15.6型FMVが12万4799円
2026年08月31日 19時00分更新
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【Amazonタイムセール】FMV 15.6型ノートPC「WA1-L1（K0A40000JP）」をチェック！
FMVの15.6型ノートPC「WA1-L1（K0A40000JP）」がAmazonでスマイルSALE対象。参考価格149,400円から16％オフの124,799円で販売中。
DVDドライブやMicrosoft 365 Personal（24か月版）に加え、Copilotキーまで備えているのが「WA1-L1」の特徴だ。CPUにはRyzen 5 5625Uを採用し、16GBメモリと256GBのPCIe接続SSDを搭載。ディスプレーは15.6型のフルHDで、普段使いのパソコンとして必要な基本性能も備えている。
①Ryzen 5＋16GB、DVDドライブも搭載
CPUには6コア12スレッド、最大4.3GHzのRyzen 5 5625Uを採用。16GB（8GB×2）のデュアルチャネルメモリと約256GBのPCIe接続SSDを搭載し、スーパーマルチドライブも備えている。
②15.6型フルHD、Wi-Fi 6Eにも対応
ディスプレーは15.6型ワイドのフルHD（1920×1080）を採用。Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応し、HDMI、USB Type-C、USB Type-A×2、有線LANも装備する。USB Type-Aの1基は電源オフUSB充電にも対応している。
③3段階のキー荷重、AIノイズ低減も搭載
キーボードは、どの指でも同じ感覚で打鍵できるよう、キーが反応する荷重を3段階に最適化。オンラインでの会話ではAIエンジンが周囲のノイズを抑えるほか、カメラを閉じられるプライバシーカメラシャッターも備えている。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5 5625U
【メモリ】16GB（8GB×2）
【ストレージ】約256GB SSD
【ディスプレー】15.6型ワイド フルHD（1920×1080）
【Office】Microsoft 365 Personal
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