Amazonセール情報大紹介！ 第2226回
ネックピローの持ち運び問題、薄さ4cmなら解決？ 収納ケースが空気ポンプになる「minimalU+」
2026年08月31日 17時30分更新
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旅寝工房のネックピロー「minimalU+」がAmazonでスマイルSALE対象。参考価格2,980円から10％オフの2,682円で販売中。
旅行先では便利なネックピローも、使わない間は持ち歩く荷物になる。「minimalU+」は、使い終わったら薄さ4cmまで小さく収納できる。カラビナ付きなので、そのままバッグに取り付けられるのもポイント。しかも、ケース込みで卵3つより軽い。必要なときだけ膨らませて、使い終わったら小さくしまう。これなら旅行中も身軽に持ち歩けそうだ。
①薄さ4cmの収納、バッグに外付けも可能
収納時は薄さ4cmで、ケース込みでも卵3つより軽いとのこと。空気ポンプを内蔵した収納ケースにコンパクトに収まり、カラビナも付属する。バッグに外付けして持ち運ぶことも可能だ。
②首を包み込む空気量、硬さも好みに調節
膨らませると、たっぷりの空気量で後頚部とサイドを包み込む構造。しっかりとしたボリュームがあり、空気量を変えることで好みに合わせた調節もできる。柔らかめから硬めまで調節可能だ。
③コットン調の生地、口を付けずに空気入れ
エアータイプながらコットン調の生地を採用。膨らませる際は口を付ける必要がなく、ポンプを押すだけで空気を入れられる。素材にはレーヨンとTPUを使用している。
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