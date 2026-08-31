Amazonセール情報大紹介！ 第2225回
折りたたみスマホが8万円台。閉じたまま使える3.6型画面のMotorola「razr 60」
2026年08月31日 16時00分更新
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【Amazonスマイル Sale】Motorola 折りたたみスマホ「motorola razr 60」をチェック！
Motorolaの折りたたみスマホ「motorola razr 60」がAmazonでスマイルSALE対象。過去価格103,700円から13％オフの89,818円で販売中。
アプリをちょっと使ったり、通話したりするだけなら、わざわざ大きな画面を開かなくてもいい。「motorola razr 60」は、折りたたんだまま約3.6インチのアウトディスプレイからアプリや通話機能を利用できる。「おまとメモ」などのmoto aiもそのまま使えて、開けば約6.9インチ。開いても閉じても画面を使えるスマホだ。
①3.6型外画面、閉じたままアプリも使える
メインディスプレイは約6.9インチのpOLEDで、解像度2640×1080ドット、最大120Hzに対応。外側には約3.6インチ、最大90HzのpOLEDを備え、端末を開かずにアプリや通話機能を利用できる。
②moto ai搭載、記録や画像生成にも対応
moto aiでは、「おまとメモ」で会話の記録と文字起こしが可能。「とりまリスト」はメッセージアプリの通知や会話をまとめ、「お気にいリマインダー」は保存したメモや写真を呼び出せる。画像の生成・編集や、気分に合わせた音楽の自動選曲にも対応する。
③5000万画素OIS、超広角とマクロも搭載
リアには約5000万画素のメインカメラを搭載し、OISとInstant-all Pixel Focusに対応。約1300万画素のカメラは120度の超広角とマクロ撮影に対応する。フロントには約3200万画素カメラを備え、各カメラで4K UHD／30fpsの動画を撮影できる。
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