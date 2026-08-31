Amazonセール情報大紹介！ 第2224回
3万円引きで14万9800円。Core Ultra 5 226V＋14型OLED、約1.3kgのASUS「Vivobook S14」
2026年08月31日 16時00分更新
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【Amazonタイムセール】ASUS ノートPC Vivobook S14（S5406SAL-U5165W）をチェック！
ASUSの14型ノートPC「Vivobook S14」がAmazonでタイムセール対象。参考価格179,800円から17％オフの149,800円で販売中。
「Vivobook S14」は最大40TOPSのNPUを備えたCopilot+ PCで、75Whのバッテリーも搭載する。アイドル時の駆動時間は最大約21.5時間。薄型・軽量のボディに、AI機能やバッテリーまで詰め込んだ一台だ。
①14型OLED、16:10でブルーライトも軽減
14型の有機ELディスプレイを採用し、鮮やかな色彩と高いコントラストで表示できる。画面比率は16:10で、解像度は1920×1200ドット。ブルーライトを軽減する設計も取り入れている。
②最大40TOPSのNPU、AI機能も搭載
Core Ultra 5 226Vを搭載し、NPUのIntel AI Boostは最大40TOPS。Copilot+ PCに対応するほか、写真や動画をまとめて管理できるStoryCube、AIで発想を可視化してアイデアを整理できるMuseTreeも備える。
③75Whバッテリー、USB-C充電にも対応
75Whのバッテリーを搭載し、駆動時間はアイドル時で最大約21.5時間、動画再生時で約13時間。USB-C Easy Chargeにも対応し、USB Type-C充電器やモバイルバッテリーなどから充電できる。
製品スペック
【CPU】インテル Core Ultra 5 226V
【メモリ】16GB LPDDR5X-8533
【ストレージ】512GB SSD（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）
【ディスプレー】14.0型OLED、1920×1200ドット、60Hz、グレア、16:10
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