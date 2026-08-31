万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第135回
“AIカメラ”がとにかく楽しい！ おじさんも虜にする、かわいいスマホ「OPPO Reno16 5G」の魅力
2026年08月31日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
ここのところ、スマホ業界は新型iPhoneがどうなるか？ という話題で持ちきりです。
私はというと、新しいiPhoneのウワサも気になりつつ、背面に3Dの惑星柄があしらわれた、かわいいスマホ「OPPO Reno16 5G」に夢中です。中年男性である私が、なぜこんなにもかわいいスマホに夢中になっているのか。それは、このスマホにしかない特徴が、すごく面白いからなのです。
このスマホ、クルマで例えるなら「遊べる軽自動車」みたいな存在です。性能としてはミドルハイクラスで、普段使いに必要十分な基本性能。それでいて、公称値で2日以上も使えるというバッテリーのタフさがウリ。
そして他機種にはないAIカメラの遊びがとにかく楽しくて、「ただ思い出を記録する」のではなく、「撮ったあとに遊べる」点が、とても新しいのです。
ざっとスペックを見てみましょう。
OPPO Reno16 5Gのディスプレーは約6.3型の有機EL（2640×1216ドット、120Hz）。サイズは約72×151×8.2mm（ポップホワイトは8.4mm）、重さは182g（ポップホワイトは193g）。片手でも扱いやすい大きさで、大きな電池を積んでいるとは思えない薄さと軽さに収まっています。CPUはSnapdragon 7 Gen 4、メモリーは12GB、ストレージは256GBと、ハイエンドに近いスペックです。
カメラは外側の広角・超広角・望遠がすべて約5000万画素。インカメラも約5000万画素です。バッテリーは6700mAhで、最大80Wの急速充電に対応します。IP68などの防水防塵、NFCも備えます（FeliCaは非対応）。それでいて直販価格は8万9800円と10万円切りです。
いかがですか？ なんとなく、私が夢中になっている理由が見えてきましたか？
【目次】これが私的My推しガジェット
私がOPPO Reno16 5Gを推す理由
1）撮ったあとに遊べる「AIリミックスコラージュ」がすごい
2）撮影モードが豊富で、シャッターを切る前から夢中になる
3）この薄さで6700mAh。しかも公称約2.7日もつ
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