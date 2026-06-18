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実質4万円台の全部入り機「OPPO Reno15 A」が25日に発売！ 自撮り5000万画素カメラと7000mAhバッテリーが魅力

2026年06月18日 15時00分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

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　UQ mobileとY!mobile、楽天モバイルは、OPPOのミドルクラススマホ「OPPO Reno15 A」を6月25日に発売します。なお、予約は受付中で端末価格は以下です。UQ mobile版は「au Starlink Direct」に対応します。

・UQ mobile：新規一括 5万4500円、スマトク適用後 4万1800円（新規）、4万4800円（機種変更）
・Y!mobile：新規一括 4万8960円、新トクするサポート（A）適用後 1万8240円 ・楽天モバイル：新規一括 5万7990円、キャンペーン適用で最大16000ポイントの楽天ポイント付与

　OPPO Reno15 Aの主なスペックはディスプレーが6.6型（2372×1080ドット、120Hz）、Snapdragon 6 Gen 1、メモリーは8/12GB、ストレージが128/256GB、カメラは5000万画素の標準、800万画素の超広角、200万画素マクロの3眼構成。インカメラは5000万画素。本体サイズは75×158×8.1（オーロラブルー8.3）mm、重さは195g（オーロラブルー202g）。

　そのほか、防水防塵やおサイフケータイ（FeliCa）などに対応します。

大容量バッテリーとインカメラの高画素化

　OPPO Reno15 Aは、8.1mmと薄型ボディーでありながら、7000mAhの大容量バッテリーを搭載していることが特徴です。1日あたり約6時間の利用を想定した測定結果では、約2日半の使用が可能とのこと。また、本体にはOPPO AIが搭載されており、写真編集機能を使用することで、写真のブレや暗さなどを高精度に修正できます。さらに「AIマインドスペース」機能が画面に表示した情報を分析し、情報を一元管理してくれます。

　カメラは、インカメラが約5000万画素かつ超広角へと進化しました。写真の質感が向上しただけでなく、複数人での自撮りや広大な景色のと自分を撮影するときに便利です。

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