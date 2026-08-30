毎年のOffice代を払いたくないならコレ！ Office Home 2024が3万5923円

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【Amazon.co.jp】Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版が販売中！

Microsoft Office Home 2024(最新 永続版)カード版が、Amazon.co.jpで販売中です。参考価格41,360円のところ、13%引きの35,923円です（8月30日現在）。

7月末には、「参考価格から11%引きの36,834円」だったので、それよりお得になっています。

Office Home 2024は、一度購入すれば月額・年額料金なしで使い続けられる買い切り型のOfficeです。今回販売されているのは、ディスクが入った従来型のパッケージではなく、プロダクトキーが記載されたカードが届くタイプです。利用時にはインターネット経由でOfficeアプリをダウンロードする必要があります。WordやExcelを長期間使いたい一方、Microsoft 365のような継続課金は避けたいという人に向いています。

Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版の魅力

① パフォーマンス向上によるスムーズな作業

Office 2024では、スピーディーな操作、アプリ間のスムーズな切り替え、検索機能など、日常の作業をより効率よく行うためのパフォーマンスが向上しました。資料作成やデータ処理をよりスムーズに進めやすい仕様です。

② より伝わりやすい資料作成をサポート

PowerPointでは挿入したビデオや音声に字幕を追加でき、誰にでもわかりやすく伝わりやすい資料を作ることができます。また、WordやExcelではアクセシビリティ対応ツールが1か所にまとまり、多様なニーズに配慮した文書作成がスムーズです。

③ Windows／Mac両対応の永続ライセンス

Windows 11はもちろん、macOSにも対応しており、PC2台まで永続で利用可能です（マイクロソフトによるサポートは2029年10月9日まで）。異なるOSを使い分けている方や、長く同じOfficeを使いたい方にとって、この永続ライセンスの安心感は非常に魅力的です。

なお、日本マイクロソフトのWebページによると、「日本で購入するお客様の場合は、日本のライセンスが適用されます」とのことで、「2台のWindows PCまたはMacで使用可能」「商用利用が可能」とされています。

買い切り版とはいえ、「一度買えば将来も常に最新版」という意味ではありません。Office Home 2024にはMicrosoft 365のような継続的な新機能追加や1TBのOneDriveストレージ、Copilot機能は含まれず、サポートも2029年10月までとなっています。一方、必要な機能がWord、Excel、PowerPoint、OneNoteで十分なら、毎年の料金を気にせず使える点は大きなメリットです。

※価格はプラットフォームによって異なる場合があります。