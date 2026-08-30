史上最薄iPhoneが15万円台！Amazonスマイル Saleで2万円以上お得

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【Amazonスマイル Sale】Apple iPhone Airをチェック！

AppleのSIMフリースマートフォン「iPhone Air 256GB」がAmazonスマイル Saleの対象に。参考価格177,800円のところ、13％オフの154,900円で販売中（8月30日現在）。

スマートフォンを毎日持ち歩くなら、処理性能やカメラだけでなく、本体の重さや厚さも使い勝手を左右する。iPhone Airは6.5インチのSuper Retina XDRディスプレイを備えながら、厚さ5.64mm、重量165gという薄型・軽量設計が大きな特徴である。最大120HzのProMotionやA19 Proチップにも対応しており、大画面と持ち運びやすさを両立したiPhoneを探している人には気になる選択肢といえる。

①iPhone史上最薄の5.6mmボディーと高い耐久性

iPhone史上最薄となる5.6mmのボディーを採用。A19 Proチップを搭載し、奇跡的に薄くて軽いデザインでProのパフォーマンスを発揮する。超軽いチタニウムフレームに加え、前面にはCeramic Shield 2を採用する。

②48MP Fusionカメラと前後撮影機能

2倍望遠機能を備えた48MP Fusionカメラシステムを搭載。18MPセンターフレームフロントカメラは自由なフレーミングに対応し、前後同時撮影のデュアルキャプチャビデオも利用できる。

③長時間バッテリーと通信機能

最大27時間のビデオ再生が可能なバッテリーを備え、MagSafeバッテリーアクセサリ利用時はさらに最大13時間長く楽しめる。Wi-Fi 7、5G、Bluetooth 6、eSIMに対応し、Face IDでロック解除やサインイン、支払いを安全に行える。

購入前にはストレージ容量だけでなく、カラーごとの価格も確認しておきたいところである。Amazonでは同じ256GBでも、スペースブラック、スカイブルー、ライトゴールドが154,900円なのに対し、クラウドホワイトは163,100円となっており、選択するカラーによって割引率が異なる。欲しいカラーを選び直した際に価格まで変わっていないか、カートへ入れる前にもう一度チェックしておくべきである。