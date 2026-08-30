GORE-TEXのメレルがほぼ半額！ Amazonでセール中で一部カラー・サイズが46％オフ

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メレル（MERRELL）の代名詞とも言えるカメレオンシリーズから登場した「メレル CHAMELEON STORM REDUX JAPAN GORE-TEX」がAmazonでセール中。参考価格24,200円のところ46%OFFの13,161円で販売中です（8月30日現在）。

色とサイズは異なりますが7月末には37%OFFの15,278円で売られており、現在の価格はそれより安くなっています。

アウトドアシューズというと山道で履くものという印象もありますが、最近は防水性やクッション性を備えながら、街中でも違和感なく履けるモデルが増えています。「CHAMELEON STORM REDUX JAPAN GORE-TEX」も、そんな使い方を意識した一足。GORE-TEXメンブレンを採用し、雨への備えをしつつ普段着にも合わせやすいデザインに仕上げています。カラーやサイズによって販売価格がかなり違うので、購入時は自分のサイズの価格まで確認しておきたいところです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

雨の日に強いGORE-TEX仕様

靴内部にGORE-TEX防水透湿メンブレンを採用しています。水の侵入を抑えつつ、靴の中のムレも逃がしやすいので、突然の雨や濡れた路面でも安心感があります。

歩きやすさを支えるFloatMax Foam

ミッドソールにはFloatMax Foamを採用しています。クッション性と反発弾性を備えたフォームで、駅までの移動、休日の散歩、フェス会場のうろうろ歩きまで受け止めてくれます。

街でも浮きにくいアウトドア顔

撥水ラギッドメッシュアッパーや厚めのソールで、しっかりアウトドアの雰囲気があります。ただ、登山靴ほど大げさではなく、普段のパンツにも合わせやすいバランスです。

まとめ：雨の日に履ける“ちゃんとカッコいい靴”

アウトドア用の機能を持ちながら街中にも合わせやすいのが、このカメレオンシリーズの面白いところです。特にGORE-TEX仕様のシューズを探していた人にとって、大幅に価格が下がったカラー・サイズはチェックする価値があります。ただし、割引率はすべてのバリエーションで同じではありません。注文前には価格だけでなくサイズ、カラー、出荷元・販売元も確認しておきましょう。雨天時には滑りやすい路面を避けるなど、シューズの特性を理解して使うことも大切です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。