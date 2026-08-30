8.1インチに開くスマホが27万円台！ motorola razr foldが9％オフ

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】Motorola（モトローラ）motorola razr foldをチェック！

Motorolaの折りたたみスマートフォン「motorola razr fold」がAmazonで割引対象。参考価格299,800円のところ、9％オフの272,545円で販売中（Amazonでは8月28日よりスマイルSALEが始まったが、本製品はそれ以前から9％オフの状態だ）。

折りたたみスマートフォンの大きな魅力は、通常時の携帯性を保ちながら、必要なときだけ画面を大きくできる点にある。motorola razr foldは、閉じた状態では約6.6インチ、開けば約8.1インチのメインディスプレーを利用できる横開きモデルだ。SNSやWebを見るだけでなく、複数の情報を並べて確認したい場面でも大画面を生かしやすい。約243gという重量も含め、一般的なスマートフォンとは使い勝手が大きく異なる端末である。

①最大165Hzの外画面、耐久ガラスも採用

アウトディスプレーは最大165Hzのリフレッシュレートに対応。スマートフォンで世界初となるCorning Gorilla Glass Ceramic 3を採用し、性能試験ではコンクリートを模した表面に対し、2m超の高さからの落下にも耐える。

②6000mAhバッテリー、80W急速充電に対応

6000mAhの大容量バッテリーを搭載し、TurboPower 80W急速充電に対応する。本体はIP48/49の防水・防塵仕様。大容量バッテリーに加え、防水・防塵にも対応した折りたたみスマートフォンだ。NFC／おサイフケータイにも対応。

③Google Gemini連携、RAMは最大16GB

Google Geminiやmoto aiなどのAI連携に対応。12GB RAMと256GB ROMストレージを備え、RAMブーストを利用すれば最大16GBまで拡張できる。Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platformを搭載し、OSにはAndroid 16を採用する。

12GB RAMやSnapdragon 8 Gen 5を搭載する一方、内蔵ストレージは256GBである。約5000万画素のカメラを複数搭載し、8K動画撮影にも対応する端末だけに、写真や動画を大量に残す使い方では保存容量も意識しておきたいところだ。性能だけでなく、自分のデータ保存方法まで含めて構成が十分か判断したい。