【1割引き】M5 MacBook AirをAmazonでチェック！ 1TBモデルが2万7880円引き

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【AmazonスマイルSale】Apple 2026 MacBook Airをチェック！

Appleの13インチ「MacBook Air」M5チップ搭載モデルが、9月3日まで開催中のAmazonスマイルSaleの対象に。参考価格278,800円から10％オフの250,920円で販売中。

1週間ほど前は、15％オフの236,980円だったので少々値上がりだが、それでも1割引きは大きいハズ！

ノートPCを長く使うなら、CPU性能だけでなくストレージ容量にも余裕を持たせておきたいところである。このMacBook AirはM5チップと16GBユニファイドメモリに加え、1TB SSDを搭載。写真や動画、仕事のファイルなどを本体に多く保存する人にも選びやすい構成だ。13.6インチのコンパクトなボディーなので、自宅だけでなく外出先でも使いたい人に向いている。

①高速Neural Engine、次世代GPUも搭載

M5チップは、より速いCPUとユニファイドメモリに加え、高速なNeural Engineを搭載。GPUにはNeural Acceleratorsを備え、マルチタスキングやクリエイティブなワークフロー、AIツールにも対応する。

②12MPカメラ、4スピーカーも装備

12MPセンターフレームカメラは、ビデオ通話中に人物がフレームに収まるよう自動調整するセンターフレームと、手元を上から映せるデスクビューに対応。3マイクアレイと、空間オーディオ／ドルビーアトモス対応の4スピーカーも備える。

③Thunderbolt 4×2、Wi-Fi 7にも対応

Thunderbolt 4ポートを2基備えるほか、MagSafe充電ポートとヘッドフォンジャックを搭載。Apple N1チップによりWi-Fi 7とBluetooth 6に対応し、最大2台の外部ディスプレイも接続できる。

製品スペック

【CPU】Apple M5チップ

【メモリ】16GBユニファイドメモリ

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレー】13.6インチLiquid Retinaディスプレイ

1TB SSDモデルは、写真や動画、大容量の資料を本体に保存する機会が多い人ほどメリットを感じやすい構成である。一方、クラウドストレージを中心に使うのであれば、より容量の小さいモデルで十分な場合もある。MacBook Airは容量やカラーによって価格が変わるため、購入前には必要なストレージ容量と選択中のモデルを改めて確認しておきたい。