Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第695回
初めての人に好適な一台をスマイルセールで発見。ヌルヌル240Hz駆動のKTC製24.5型フルHDゲーミングディスプレー
2026年08月31日 20時30分更新
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KTCの24.5型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、KTCの24.5型ゲーミングディスプレー「H25T7-A」が販売中だ。参考価格は1万9000円だが、スマイルセールにより26％オフの1万3980円で購入できる（8月29日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載した24.5型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは240Hz。そのほか、sRGBカバー率128％やHDR10、FreeSync＆G-Syncなど。
初めてのディスプレーに良いかも
ユーザーレビューを見ると、“安さの割に必要な要素がすべてそろっている／コスパ良い／買って正解”といった声が寄せられている。現時点では26％オフの価格で買えるため、安価なゲーミングディスプレーが欲しい人、ゲーミングディスプレーを触ってみたい人にオススメだ。
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