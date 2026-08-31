初めての人に好適な一台をスマイルセールで発見。ヌルヌル240Hz駆動のKTC製24.5型フルHDゲーミングディスプレー

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KTCの24.5型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、KTCの24.5型ゲーミングディスプレー「H25T7-A」が販売中だ。参考価格は1万9000円だが、スマイルセールにより26％オフの1万3980円で購入できる（8月29日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載した24.5型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは240Hz。そのほか、sRGBカバー率128％やHDR10、FreeSync＆G-Syncなど。

初めてのディスプレーに良いかも

ユーザーレビューを見ると、“安さの割に必要な要素がすべてそろっている／コスパ良い／買って正解”といった声が寄せられている。現時点では26％オフの価格で買えるため、安価なゲーミングディスプレーが欲しい人、ゲーミングディスプレーを触ってみたい人にオススメだ。