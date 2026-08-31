スマホゲーをガッツリ遊びたい人の心を射抜く！ GameSirのスマホ接続コントローラーがスマイルセール中

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GameSirのスマホコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirのスマホコントローラー「GameSir X5 Lite」が販売中だ。過去価格は5299円だが、スマイルセールにより15％オフの4499円で購入できる（8月29日時点）。

本製品は、AndroidやiPhone、iPad miniに接続できるスマホコントローラー。約105mm～213mmのスマホにフィットする本体のほか、反応速度0.1msの低遅延設計、ホール効果スティック、静音メンブレンボタンなどが特徴となっている。

Switch感覚で遊べるスマホコントローラー

ユーザーレビューを見ると、“買ってよかった／Switch感覚で遊べる／軽くて操作性も良い”といった声が寄せられている。現在は15％オフの価格で購入可能だ。スマホ用のゲームコントローラーをお得にゲットしたい人は、スマイルセール中にチェックしてみては？