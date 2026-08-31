Switch 2の純正ドックが使えないときに便利かも？ GuliKitのドッキングステーションが特価3909円

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GuliKitのSwitch用ドッキングステーションをチェック

Amazon.co.jpにて、GuliKitの「Switch用ドッキングステーション」が販売中だ。参考価格は4599円だが、スマイルセールにより15％オフの3909円で購入できる（8月29日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2（初代、OLEDも含む）に対応するドッキングステーション。最大4K/60Hzの映像出力のほか、約87gの軽量設計、底部にある対流式の放熱孔、100WのPD急速充電なども特徴となっている。

純正品の代用として重宝しそう

ユーザーレビューを見ると、“めっちゃ便利／問題なく動作した”といった声が寄せられている。現時点では15％オフの価格で購入可能だ。純正のドックが使えないときの代替品に最適と言えるだろう。気になった人は早めにチェックしてほしい。