Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第693回
Switch 2の純正ドックが使えないときに便利かも？ GuliKitのドッキングステーションが特価3909円
2026年08月31日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
GuliKitのSwitch用ドッキングステーションをチェック
Amazon.co.jpにて、GuliKitの「Switch用ドッキングステーション」が販売中だ。参考価格は4599円だが、スマイルセールにより15％オフの3909円で購入できる（8月29日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2（初代、OLEDも含む）に対応するドッキングステーション。最大4K/60Hzの映像出力のほか、約87gの軽量設計、底部にある対流式の放熱孔、100WのPD急速充電なども特徴となっている。
純正品の代用として重宝しそう
ユーザーレビューを見ると、“めっちゃ便利／問題なく動作した”といった声が寄せられている。現時点では15％オフの価格で購入可能だ。純正のドックが使えないときの代替品に最適と言えるだろう。気になった人は早めにチェックしてほしい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第694回
トピックススマホゲーをガッツリ遊びたい人の心を射抜く！ GameSirのスマホ接続コントローラーがスマイルセール中
-
第692回
トピックスゲーマーが欲しい機能そろい踏みのコントローラーがAmazonスマイルセールで14％オフ
-
第691回
トピックスゲームと一緒に動画編集もしたい人へ！ 大画面ゲーミングノートPCがスマイルセールで22万円台に
-
第690回
トピックスケーブルまでホワイトな真っ白ゲーミングディスプレーがスマイルセール対象。240Hz、0.2msで性能もガチ！
-
第689回
トピックスインテリアとして選ぶならPixioのゲーミングディスプレーでキマリ！ 200Hz、1ms、フルHDの23.8型が21,500円
-
第688回
トピックスSwitch 2のJoy-Con 2を同時充電できる軽量グリップがスマイルセール中！ 1ヵ月で1000点以上売れた新定番アクセサリ
-
第687回
トピックスeスポーツに強いワイヤレスゲーミングマウスがAmazonでセール中。11ボタン、3万DPIのRazer「Basilisk V3 Pro」
-
第686回
トピックス純正以上の機能が欲しい人に最適なXBOX公認コントローラー、スマイルセールで19％オフの5480円
-
第685回
トピックスゲーミングキーボード必須機能を詰め込んだeスポーツプロチーム公認の一台「MADE68 Pro+」がAmazonで22％オフ
-
第684回
トピックスSwitchでも使える軽量ワイヤレスゲーミングヘッドセットが今Amazonで安い！ PCからスマホまでつながる万能機
- この連載の一覧へ