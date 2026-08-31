Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第692回
ゲーマーが欲しい機能そろい踏みのコントローラーがAmazonスマイルセールで14％オフ
2026年08月31日 19時30分更新
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GameSirのゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameSirのゲームコントローラー「GameSir G7 Pro（プラムパープル）」が販売中だ。参考価格は1万2999円だが、スマイルセールにより14％オフの1万1199円で購入できる（8月29日時点）。
本製品は、XBOX公式ライセンス取得済みのゲームコントローラーで、XBOX Series X|S、XBOX One、PC、モバイルに対応する。有線・2.4GHz無線・Bluetoothの3モード接続に加え、ドリフト防止のTMRスティック、1000Hzの低遅延接続なども特徴だ。
ゲームに必要なものがそろったハイエンドモデル
ユーザーレビューを見ると、“反応の良さとクリック感が気持ちいい／XBOX公式ライセンスの安心感と高い完成度／性能にこだわった一品”といった声が寄せられている。
有線・無線・Bluetoothへの対応やドリフト防止のスティックなど、便利な機能がそろい踏みの本製品。現在は14％オフの価格で買えるので、ハイエンドなゲームコントローラーが欲しい人はスマイルセール中に購入してみてはいかがだろうか。
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