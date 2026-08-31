ゲームと一緒に動画編集もしたい人へ！ 大画面ゲーミングノートPCがスマイルセールで22万円台に

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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15」が販売中だ。過去価格は24万9800円だが、スマイルセールにより8％オフの22万9800円で購入できる（8月29日時点）。

25万円未満のゲーミングノートが欲しい人に◎

本製品は、インテル「Core 7 240H」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載した15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは最大144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

現時点では8％オフの価格で販売中だ。25万円未満のゲーミングノートPCが欲しい人、ゲームからクリエイティブ作業までこなせるノートPCが欲しい人は、スマイルセール中に本製品をチェックしてみては？