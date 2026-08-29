ケーブルまでホワイトな真っ白ゲーミングディスプレーがスマイルセール対象。240Hz、0.2msで性能もガチ！

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アイ・オー・データの23.8型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、アイ・オー・データの23.8型ゲーミングディスプレー「EX-GD243UDW」が販売中だ。参考価格は2万1800円だが、スマイルセールにより10％オフの1万9620円で購入できる（8月28日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを搭載した23.8型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは最大240Hz、応答速度は0.2ms（GTG）、インターフェースはHDMI×2・DisplayPortなど。そのほか、爽やかなホワイトカラー本体色、激しい映像のブレ（モーションブラー）を抑えるClear AIM機能、付属のリモコンなども特徴だ。

国産のゲーミングディスプレーが2万円切り

ユーザーレビューを見ると、“めっちゃヌルヌル動いて驚き／白デスク向けのディスプレー／画質の満足度が高い”といった声が寄せられている。国産だからこその安心感と満足度高めの性能がポイントになっているようだ。

現在は10％オフの価格で買えるため、国産のゲーミングディスプレーが欲しい人、白色のゲーミングディスプレーが欲しい人は本製品をチェックしてみてほしい。