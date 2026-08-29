Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第689回
インテリアとして選ぶならPixioのゲーミングディスプレーでキマリ！ 200Hz、1ms、フルHDの23.8型が21,500円
2026年08月29日 13時30分更新
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Pixioの23.8型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Pixioの23.8型ゲーミングディスプレー「PX248Wave ブルー」が販売中だ。参考価格は2万6980円だが、スマイルセールにより20％オフの2万1500円で購入できる（8月28日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載した23.8型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは最大200Hz、応答速度は1ms（GTG）、インターフェースはDisplayPort 1.4、HDMI 2.0など。そのほか、可愛いパステルカラーの多色展開、モニターアームへの対応なども特徴だ。
可愛いディスプレーと言ったらPixio！
ユーザーレビューを見ると、“デスク映え全振りなのにちゃんと強い／発色は良好で、ゲーム用途として必要十分な性能／初めてのゲーミングディスプレーとして選びやすい”といった声が寄せられている。
Pixioといえば可愛いカラーリング。性能だけでなく見た目にもこだわりたい人に強くオススメできる。現在は20％オフの価格で買えるため、可愛いゲーミングディスプレーを探している人は早めにチェックしてみては？
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