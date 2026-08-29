Switch 2のJoy-Con 2を同時充電できる軽量グリップがスマイルセール中！ 1ヵ月で1000点以上売れた新定番アクセサリ

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JoyPad 充電グリップをチェック

Amazon.co.jpにて、JSAUXの「JoyPad 充電グリップ」が販売中だ。参考価格は1699円だが、スマイルセールにより19％オフの1371円で購入できる（8月28日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2専用デザインの充電グリップ。ドックや本体に接続しなくても、1対のJoy-Con 2を充電可能だ。充電しながらのゲームプレイもできるという。そのほか、軽く近づけるだけで自動的に装着できる磁気吸引式コネクター、充電状態を一目で確認できるLEDインジケーターなども特徴だ。

「充電しながら使える」と好評

ユーザーレビューを見ると、“文句なしの星5／充電しながら使える良い製品／カバーを装着したままでも問題なく使える”といった声が寄せられている。Joy-Con 2用の充電器が欲しい人に最適と言えるだろう。現時点では19％オフの価格で買えるため、気になった人はチェックしてみては？