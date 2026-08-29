Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第687回
eスポーツに強いワイヤレスゲーミングマウスがAmazonでセール中。11ボタン、3万DPIのRazer「Basilisk V3 Pro」
2026年08月29日 12時30分更新
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Razerのワイヤレスゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、Razerのワイヤレスゲーミングマウス「Basilisk V3 Pro」が販売中だ。参考価格は2万1980円だが、スマイルセールにより32％オフの1万4980円で購入できる（8月28日時点）。
eスポーツタイトルをガッツリ遊びたい人向け
本製品は、eスポーツ系タイトルに最適なワイヤレスゲーミングマウス。3つのモードを搭載したチルトホイール、プログラム可能な10＋1個のボタン、約25％高速なワイヤレス接続、低遅延のオプティカルマウススイッチなども特徴だ。
現時点では、スマイルセールにより32％オフの価格で購入可能。今なら2万円未満の価格で買えるため、eスポーツタイトルを中心に使いたい人にオススメだ。
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