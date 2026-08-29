Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第686回
純正以上の機能が欲しい人に最適なXBOX公認コントローラー、スマイルセールで19％オフの5480円
2026年08月29日 12時00分更新
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TURTLE BEACHのゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHのゲームコントローラー「Afterglow Wave グレー」が販売中だ。過去価格は6800円だが、スマイルセールにより19％オフの5480円で購入できる（8月28日時点）。
本製品は、XBOX公式ライセンス取得済みの有線ゲームコントローラーで、XBOX Series X|S、XBOX One、PCに接続可能。3段階でトリガーの感度を調整できるホール効果3ストップトリガー、カスタム可能なRGBライティング、マッピング可能な背面ボタンなどが特徴だ。
純正＋αのコントローラーが欲しい人に◎
ユーザーレビューを見ると、“背面ボタンの設定が簡単／迷ったらこのシリーズ／結構使いやすい”といった声が寄せられている。現時点では19％オフの価格で販売中だ。純正よりも機能が多いXBOXコントローラーを探している人にオススメできる。
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