純正以上の機能が欲しい人に最適なXBOX公認コントローラー、スマイルセールで19％オフの5480円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

TURTLE BEACHのゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHのゲームコントローラー「Afterglow Wave グレー」が販売中だ。過去価格は6800円だが、スマイルセールにより19％オフの5480円で購入できる（8月28日時点）。

本製品は、XBOX公式ライセンス取得済みの有線ゲームコントローラーで、XBOX Series X|S、XBOX One、PCに接続可能。3段階でトリガーの感度を調整できるホール効果3ストップトリガー、カスタム可能なRGBライティング、マッピング可能な背面ボタンなどが特徴だ。

純正＋αのコントローラーが欲しい人に◎

ユーザーレビューを見ると、“背面ボタンの設定が簡単／迷ったらこのシリーズ／結構使いやすい”といった声が寄せられている。現時点では19％オフの価格で販売中だ。純正よりも機能が多いXBOXコントローラーを探している人にオススメできる。