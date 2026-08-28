ゲーミングキーボード必須機能を詰め込んだeスポーツプロチーム公認の一台「MADE68 Pro+」がAmazonで22％オフ

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MelGeekのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、MelGeekのゲーミングキーボード「MADE68 Pro+」が販売中だ。過去価格は2万6999円だが、スマイルセールにより22％オフの2万998円で購入できる（8月28日時点）。

ラピトリや8000Hzポーリングレートなどを装備

本製品は、ラピッドトリガーを搭載する65％レイアウトのゲーミングキーボード。磁気スイッチのほか、低遅延の8000Hzポーリングレート、スイッチの変更ができるホットスワップなども特徴となっている。現役のプロゲーマーが実際に使用しているという。

現在はスマイルセールにより22％オフの価格で販売中だ。ラピッドトリガーや8000Hzポーリングレートなど、最近のトレンドをしっかり押さえたゲーミングキーボードが欲しい人はチェックしてみてはいかがだろうか。