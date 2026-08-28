Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第684回
Switchでも使える軽量ワイヤレスゲーミングヘッドセットが今Amazonで安い！ PCからスマホまでつながる万能機
2026年08月28日 20時00分更新
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SteelSeriesのワイヤレスゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、SteelSeriesのワイヤレスゲーミングヘッドセット「Arctis Nova 3PW」が販売中だ。参考価格は1万4980円だが、スマイルセールにより13％オフの1万2973円で購入できる（8月28日時点）。
本製品は、家庭用ゲーム機やPC、スマホに接続できるワイヤレスゲーミングヘッドセット。40mmのオーディオドライバーやHi-Fiサウンド、AIノイズキャンセリングマイク、約253gの軽量設計などが特徴となっている。そのほか、最大40時間のバッテリーや2.4GHzおよびBluetoothの切り替え機能などもポイントだ。
ゲーム機もスマホもこれ一台で完結
ユーザーレビューを見ると、“足音などが聴こえやすくてとても良い／1万5000円台にしていはよくできている／スマホアプリの導入でかなり化ける”といった声が寄せられている。現在はスマイルセールにより13％オフの価格で購入可能だ。複数のプラットフォームに対応する本製品が気になった人はチェックしてみては？
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