Switchでも使える軽量ワイヤレスゲーミングヘッドセットが今Amazonで安い！ PCからスマホまでつながる万能機

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SteelSeriesのワイヤレスゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、SteelSeriesのワイヤレスゲーミングヘッドセット「Arctis Nova 3PW」が販売中だ。参考価格は1万4980円だが、スマイルセールにより13％オフの1万2973円で購入できる（8月28日時点）。

本製品は、家庭用ゲーム機やPC、スマホに接続できるワイヤレスゲーミングヘッドセット。40mmのオーディオドライバーやHi-Fiサウンド、AIノイズキャンセリングマイク、約253gの軽量設計などが特徴となっている。そのほか、最大40時間のバッテリーや2.4GHzおよびBluetoothの切り替え機能などもポイントだ。

ゲーム機もスマホもこれ一台で完結

ユーザーレビューを見ると、“足音などが聴こえやすくてとても良い／1万5000円台にしていはよくできている／スマホアプリの導入でかなり化ける”といった声が寄せられている。現在はスマイルセールにより13％オフの価格で購入可能だ。複数のプラットフォームに対応する本製品が気になった人はチェックしてみては？