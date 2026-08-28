Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第683回
「足音聞こえてノイキャンマイクがあればOK」な人、機能十分の2,699円ゲーミングヘッドセットはいかが？
2026年08月28日 19時30分更新
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BENGOOの有線ゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、BENGOOの有線ゲーミングヘッドセット「G9000」が販売中だ。参考価格は3280円だが、スマイルセールにより18％オフの2699円で購入できる（8月28日時点）。
本製品は、PS5やXBOX、Switch、PCなどに対応する有線ゲーミングヘッドセット。ゲーム内の足音や銃声、爆発音を高精度で再現する40mmドライバーのほか、迫力満点の3Dサラウンドサウンド、ノイズキャンセリングマイク、人間工学に基づく軽量設計などが特徴となっている。
必要十分な機能がそろったコスパモデル
ユーザーレビューを見ると、“大満足／価格の割にはなかなか良い／ヘッドフォン&マイクとしては十分の性能”といった声が寄せられている。現在はスマイルセールにより18％オフの価格で販売中だ。安価で無難に使えるゲーミングヘッドセットを探している人は、セール期間中に本製品を購入してみては？
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