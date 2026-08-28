Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第682回
GTA6をなXBOXで遊ぶと中断→再開が超スムーズ！ 「XBOX Series X ディスクモデル」はAmazonで販売中
2026年08月28日 19時00分更新
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XBOX Series X 1TB ディスクモデルをチェック
Amazon.co.jpにて、マイクロソフトの「XBOX Series X 1TB ディスクモデル（ブラック）」が販売中だ。価格は11万7980円。
本製品は、4K/120fpsでのゲームプレイに加え、中断した場所から再開できる「クイックレジューム」機能、高速なロード時間、XBOXのサブスクリプションサービス「GamePass」への対応などが特徴だ。
GTA6をXBOXで遊んでみるのはどうでしょう？
11月19日に発売されるRockstar Gamesのオープンワールドゲーム「グランド・セフト・オート6（以下、GTA6）」。GTA6はPlayStation 5でも遊べるが、XBOX Series X|Sで遊びたい人もいるだろう。
本製品の魅力はクイックレジューム機能。本体を起動したあと、中断したところからゲームを再開できるのがポイントだ。ほかにも、月額料金の支払いで数百本のゲームが遊び放題になるGamePassも便利。11万円台と高価だが、クイックレジュームやGamePassなどの独自機能が気になった人は、本製品をチェックしてみては？
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