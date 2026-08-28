Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第681回
GTA6を発売日に遊びたい人、PS5は購入済みですか？ 未所有なら6万円台で買えるセット品をオススメします
2026年08月28日 18時00分更新
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PlayStation 5＋ディスクドライブセットをチェック
Amazon.co.jpにて、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 (CFI-2200B01) + ディスクドライブ(CFI-ZDD1J) セット」が販売中だ。セット品の参考価格は6万6980円だが、執筆時点では1％オフの6万6440円で購入できる（8月28日時点）。
本製品は、PlayStation 5 デジタル・エディション（日本語専用）とディスクドライブがセットになったもの。パッケージソフトを使用したい人にオススメできる。
注目度大の「GTA6」をPS5で遊びたい人は要チェック
本製品をオススメする一番の理由は、11月19日に発売されるRockstar Gamesのオープンワールドゲーム「グランド・セフト・オート6（以下、GTA6）」。8月28日に本作のゲームプレイ映像が公開され、大きな反響を生んでいる状況だ。
GTA6を発売日に遊びたいけれどもPlayStation 5をまだ所有していない……。そんな人は、本製品を早めに購入しておくといいかもしれない。
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