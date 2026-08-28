単体で水中撮影できるスマホに5000万画素級カメラ3基搭載。1.8m落下試験もクリアした「Alpha2」が楽しそう

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【Amazonタイムセール】FCNT「arrows Alpha2」をチェック！

FCNTの「arrows Alpha2」がAmazonでタイムセール対象。参考価格118,800円から7％オフの109,900円で販売中。

水や落下への強さだけに振ったスマホではない。「arrows Alpha2」は、リフレッシュレート最大144Hzの有機ELディスプレーに12GBメモリ、512GBストレージを搭載し、約5000万画素級のカメラも3基備える。さらに一度のフル充電で2日間持つバッテリーも備える。タフさと普段使いの性能をまとめて備えたarrows最上位モデルだ。

①MIL規格23項目、水中撮影にも対応

MIL-STD-810Hの23項目に準拠し、防塵IP6X、防水IPX6／IPX8／IPX9に対応。水中撮影にも対応するほか、1.8mからコンクリートへの落下試験もクリアしている。アルミニウムとグラスファイバーの融合により、卓越した強靭性を実現している。

②LYTIA 710採用、4K/60fpsにも対応

メインカメラにはソニーのLYTIA 710センサーを採用し、約5030万画素を確保。超広角とフロントにも、それぞれ約4990万画素のカメラを備える。4K/60fpsの動画撮影にも対応するほか、AIが被写体を検出し、状況に合わせた機能を提供する。

③約40分で満充電、ダイレクト給電も搭載

シリコンカーボンバッテリーを採用。別売りの90W充電器なら1％から100％まで約40分で充電できる。操作中はバッテリーへの充電を控えて端末へ直接電力を供給するダイレクト給電にも対応し、バッテリーの劣化や発熱を抑える。