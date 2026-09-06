焼き芋シェイクっておいしそ！ すき家に210円～新シェイク、牛丼のおともにも

すき家は9月8日9時より「Sukiシェイク 焼き芋」を販売します（一部店舗を除く）。

「Sukiシェイク 焼き芋」新登場

今回登場する「Sukiシェイク 焼き芋」は、バニラシェイクに焼き芋風味のソースを合わせ、ザクザク食感の芋けんぴクラッシュをトッピングした商品。

ソースには茨城県産紅はるかの焼き芋を使用し、焼き芋のような濃厚な甘みとなめらかな口当たりを引き出しているそうです。

芋けんぴクラッシュの香ばしさと程よい塩味やザクザク食感が、風味にアクセントを加え、まるで焼き芋を食べているかのような味わいを堪能できるそうです。

▲「Sukiシェイク 焼き芋」S：210円、M：260円、L：350円

牛丼のおともにも！ 焼き芋シェイクがおいしそう

すき家では、食事の際の一杯や単品で手軽に楽しめる「Sukiシェイク」を店舗限定で販売中です。



ミルクのやさしい甘みとすっきりとした後味が特長の「Sukiシェイク バニラ」や、一番摘み抹茶を使ったソースを合わせた「Sukiシェイク 抹茶」のほか、季節に合わせた期間限定フレーバーも展開しています。



今回の「焼き芋」は、焼き芋のおいしさをシェイクで楽しめるというだけでも気になりますね！ 牛丼などの食事のおともにはもちろん、ちょっと甘いものがほしい時にもよさそうです。



・発売日：2026年9月8日

（※文中の価格はすべて税込）