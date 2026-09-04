【本日】大判コロッケがドーン！ 資さんうどん「コロッケうどん」、こりゃたまらん！

北九州発のうどんチェーン「資さんうどん」は本日9月3日から、一部店舗限定で秋の新メニューを発売します。「コロッケうどん」「ジャンボ野菜かき揚げ天うどん」に加え、「出汁カレーうどん」5種類が新たに登場します。

対象店舗は大牟田店、浜線バイパス店、下通店、岡山大元店、南津守店、両国店、三郷店、相模大野店です。商品価格は九州・中国エリア店舗の価格で、販売地域によって異なります。

▲コロッケうどん 634円

「コロッケうどん」は、肉とごぼうを入れた大判コロッケを合わせたうどんです。コロッケは別皿で提供し、出汁に浸しながら食べられます。

▲ジャンボ野菜かき揚げ天うどん 690円

「ジャンボ野菜かき揚げ天うどん」は、タマネギ、人参、かぼちゃを使ったジャンボサイズの野菜かき揚げ天を合わせています。丼を覆うほどの大きさで、かき揚げ天は別皿で提供します。

「コロッケうどん」「ジャンボ野菜かき揚げ天うどん」は、そばへの変更が可能です。九州・中国・関西エリアの店舗では、細めんへの変更も可能で、価格はうどんの価格に50円から加算されます。

“出汁カレーうどん”全5種類が一挙登場！

「出汁カレーうどん」は、資さんのカレーを黄金出汁で割った新メニューで、「出汁で割ったカレーうどんを食べてみたい」という声から商品化しました。

ボリューム満点の「チキンカツ出汁カレーうどん」「コロッケ出汁カレーうどん」など5品をラインアップします。

なお、「出汁カレーうどん」各種は、そば・細めんへの変更はできません。

▲チキンカツ出汁カレーうどん 989円

▲コロッケ出汁カレーうどん 975円

▲ごぼ天出汁カレーうどん 840円

▲海老天出汁カレーうどん 1049円

▲出汁カレーうどん 724円

大判コロッケを出汁に浸したい！

丼にのせても存在感たっぷりの大判コロッケ。最初はサクサクのまま、途中からうどんの出汁に浸してじゅわっと……これはたまりません！



さらに、丼を覆うほどのジャンボかき揚げや、新登場の「出汁カレーうどん」も気になりますね。対象店舗が限られるのが惜しいですが、近くにある人がうらやましいラインアップです。

・発売日：2026年9月3日

※価格は税込み表記です。