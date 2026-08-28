Amazonセール情報大紹介！ 第2217回
大画面と5000万画素広角カメラでお散歩スマホにピッタリ。FeliCa対応「Galaxy A25 5G」セール中
2026年08月28日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Samsung Galaxy A25をチェック！
Samsungの「Galaxy A25 5G」がAmazonで割引対象。参考価格38,900円から19％オフの31,429円で販売中。
スマホに、上位モデルほどの機能はいらない。でも、毎日使うものだから、必要なところはなるべく外したくない。「Galaxy A25 5G」は、約6.7インチの大画面と5,000mAhバッテリーを備え、FeliCaにも対応する。さらに、日常で使える機能をいくつも備えているのが特徴だ。
①約5000万画素広角、マクロカメラも搭載
メインカメラには約5,000万画素の広角カメラと約200万画素のマクロカメラを搭載。フロントカメラは約500万画素となっている。本体は指紋認証と顔認証の2種類に対応し、ロック解除に利用できる。
②64GBストレージ、最大1.5TBまで拡張
内蔵ストレージは64GB。microSDカードを利用すれば、最大1.5TBまで容量を拡張できる。また、大きな文字とシンプルな画面表示に切り替えられる「かんたんモード」を搭載し、ホーム画面からワンタップで切り替えられる。
③FeliCa対応、IP68の防水防塵も備える
FeliCaに対応し、キャッシュレス決済が可能。さらにIP68等級の防水防塵性能を備え、水濡れや埃から保護する。ブルーライトを調整する「目の保護モード」にも対応し、利用するには設定が必要となる。
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