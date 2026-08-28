Amazonセール情報大紹介！ 第2216回
18万円台→13万円台。Core 5＋16GB、Office 2024付き15.6型HP「15-fd」
2026年08月28日 15時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイル Sale】HP 15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M5PA-AAAI）」をチェック！
HPの15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M5PA-AAAI）」がAmazonでスマイルSALE対象。参考価格181,468円から23％オフの139,800円で販売中。
「HP 15-fd」は512GB SSDを搭載し、Microsoft Office 2024も付属する。さらに指紋リーダーやカメラシャッター、Copilotキーも備えるなど、普段使う機能もしっかり押さえている。
①Core 5 120U、16GB＋512GB SSD
CPUには最大5GHzで動作するIntel Core 5 120Uを搭載。メモリは16GB（8GB×2）で、ストレージには512GB SSDを備える。SSDはPCIe NVMe M.2、メモリはDDR4-3200MHzを採用し、グラフィックスはIntel Iris Xe Graphicsを内蔵する。
②15.6型フルHD、非光沢IPSパネル
15.6型のフルHDディスプレイを搭載し、解像度は1920×1080ドット。光の映り込みを抑える非光沢タイプで、目が疲れにくい仕様。IPSパネルは色再現性に優れ、動画視聴にも適している。
③Amazon限定、指紋認証やCopilotキーも
Amazon.co.jp限定モデルで、Microsoft Office 2024に加えてWPS Officeも付属する。指紋リーダーやカメラシャッター、Copilotキーを搭載し、Webカメラも装備。USB Type-CやUSB Type-A、HDMI出力も備えている。
製品スペック
【CPU】Intel Core 5 120U
【メモリ】16GB（8GB×2、DDR4-3200MHz）
【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe M.2）
【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080ドット）、非光沢IPS
【Office】Microsoft Office 2024、WPS Office
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