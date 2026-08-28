Amazonセール情報大紹介！ 第2215回
背面で冷却液が動く「水冷×空冷」スマホ、REDMAGIC 11S Proが16万円台に
2026年08月28日 15時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイル Sale】REDMAGICのゲーミングスマホ「REDMAGIC 11S Pro」をチェック！
REDMAGICのゲーミングスマホ「REDMAGIC 11S Pro」がAmazonでスマイルSALE対象。過去価格172,800円から5％オフの164,160円で販売中。
水冷×空冷だけではない。「REDMAGIC 11S Pro」は、ショルダートリガーなどゲーム向けの機能も搭載。冷却だけでなく、画面や操作までゲームに振ったスマホだ。
①大型VCと高速ファンで熱を排出
水冷と空冷を組み合わせた「AquaCore冷却システム」を採用。13,116mm²の大型ベイパーチェンバーと複合液体金属で熱を拡散し、毎分24,000回転の高速ファンで外部へ排出する。さらにナノレベルの気密素材で風路と本体内部を分離し、IPX8の防水にも対応している。
②最大4.74GHz、独自チップも搭載
Snapdragon 8 Elite Gen 5 リーディングバージョンを搭載し、CPUは最大4.74GHz、GPUは最大1.3GHz。LPDDR5X UltraとUFS 4.1を採用するほか、独自開発のRed Core 4とCUBEゲームエンジンも搭載している。
③1.5K・144Hz、UDCで全画面表示
6.85インチのAMOLEDディスプレイは1.5K解像度、最大144Hz表示に対応。ノッチやパンチホールをなくしたUDC採用のフルディスプレイで、最大3,000Hzの瞬時タッチサンプリングレートやMAGICTOUCHも備える。
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