背面で冷却液が動く「水冷×空冷」スマホ、REDMAGIC 11S Proが16万円台に

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【Amazonスマイル Sale】REDMAGICのゲーミングスマホ「REDMAGIC 11S Pro」をチェック！

REDMAGICのゲーミングスマホ「REDMAGIC 11S Pro」がAmazonでスマイルSALE対象。過去価格172,800円から5％オフの164,160円で販売中。

水冷×空冷だけではない。「REDMAGIC 11S Pro」は、ショルダートリガーなどゲーム向けの機能も搭載。冷却だけでなく、画面や操作までゲームに振ったスマホだ。

①大型VCと高速ファンで熱を排出

水冷と空冷を組み合わせた「AquaCore冷却システム」を採用。13,116mm²の大型ベイパーチェンバーと複合液体金属で熱を拡散し、毎分24,000回転の高速ファンで外部へ排出する。さらにナノレベルの気密素材で風路と本体内部を分離し、IPX8の防水にも対応している。

②最大4.74GHz、独自チップも搭載

Snapdragon 8 Elite Gen 5 リーディングバージョンを搭載し、CPUは最大4.74GHz、GPUは最大1.3GHz。LPDDR5X UltraとUFS 4.1を採用するほか、独自開発のRed Core 4とCUBEゲームエンジンも搭載している。

③1.5K・144Hz、UDCで全画面表示

6.85インチのAMOLEDディスプレイは1.5K解像度、最大144Hz表示に対応。ノッチやパンチホールをなくしたUDC採用のフルディスプレイで、最大3,000Hzの瞬時タッチサンプリングレートやMAGICTOUCHも備える。